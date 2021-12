Love is in the Air Anticipazioni 31 dicembre 2021: Eda in bilico, Serkan le volta le spalle?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Eda attende con impazienza che Serkan decida cosa fare con Kiraz.

Vediamo le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 31 dicembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, Eda ha rivelato la verità su Kiraz a Serkan, che ha reagito piuttosto male. La Yildiz attende che l’ex fidanzato si chiarisca le idee e le comunichi la decisione finale: fare o meno parte delle loro vite come legittimo padre di Kiraz. Quando vede Serkan raggiungere l’hotel di Deniz, Eda spera che l’imprenditore abbia una risposta e rimane delusa scoprendo che è tornato solo per motivi lavorativi. Nel frattempo, dopo aver dichiarato guerra alla famiglia Yildiz, Aydan organizza una festa a sorpresa per stupire la nipotina.

Eda senza via di fuga nella Puntata di Love is in the Air del 31 dicembre 2021

Eda ha, finalmente, trovato il coraggio per raccontare a Serkan tutta la verità su Kiraz. L’imprenditore, sotto shock, ha chiesto del tempo per riflettere, ammettendo che non avrebbe mai voluto diventare padre, soprattutto non a sorpresa. La Yildiz, amareggiata, non ha vie di fuga ed è costretta ad aspettare che Serkan metta in ordine i suoi pensieri e scoprire se accetterà di fare da padre a Kiraz. Vedendo la paesaggista giù di morale, Melo cerca di infonderle un po’ di ottimismo.

Anticipazioni Love is in the Air: Serkan torna da Eda?

Mentre Eda è sempre più triste, Serkan si è allontanato per prendere del tempo e digerire la notizia che ha sconvolto la sua vita. Quando l’affare con l’hotel della signora Deniz rischia di saltare, proprio a causa della repentina partenza del Bolat, Engin chiede all’imprenditore di tornare a Sile per calmare la cliente. Vedendo Serkan nuovamente all’hotel, Eda spera che sia tornato per loro ma rimane delusa, scoprendo che il suo ex fidanzato si trova lì per meri doveri lavorativi.

Love is in the Air Anticipazioni: Aydan vizia Kiraz

Serkan non è l’unico ad essere sconvolto dalla notizia di essere diventato padre. Aydan è al settimo cielo, perché finalmente avrà una nipotina da viziare e coccolare, anche se per il momento deve accettare che Kiraz sia ancorata alla famiglia Yildiz, che odia oltre ogni misura. Mentre spera di avere Kiraz tutta per sé, Aydan decide di recuperare il tempo perduto, organizzando una festa a sorpresa per la nipote.

Scopriamo le Anticipazioni delle puntate di Love is in the Air dal 27 al 31 dicembre 2021.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.