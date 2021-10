Love is in the Air Anticipazioni 11 ottobre 2021: Ayfer e Alexander verso l’altare?

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Ayfer e Alexander sono sempre più innamorati.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata dell’11 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, Erdem e Leyla non hanno trovato un partner con il quale festeggiare il giorno di San Valentino. Il romanticismo è nell’aria e tutti hanno intenzione di trascorrere la giornata con il proprio fidanzato o fidanzata, quindi ai due colleghi non resta che cercare disperatamente qualcuno con il quale condividere una deliziosa cena. Nel frattempo, Alexander e Ayfer sono sempre più innamorati, nonostante i malintesi che hanno rischiato di dividerli.

San Valentino di fuoco nella puntata di Love is in the Air dell’11 ottobre 2021

È arrivato, finalmente, il giorno di San Valentino, attesissimo dalle coppie di tutto il mondo che non vedono l’ora di potersi concedere una cena romantica e qualche gesto galante. Alla ArtLife tutti sono pronti ad onorare questa ricorrenza, Engin diventerà padre e dunque vuole sorprendere Piril, e così per tutte le coppie. Engin e Leyla si accorgono così di essere gli unici due in tutta l’agenzia a non avere un partner!

Anticipazioni Love is in the Air: Leyla ed Engin nei guai

Leyla ed Engin si rendono improvvisamente conto di essere gli unici due a non aver trovato uno straccio di partner negli ultimi mesi, e dunque sono entrambi completamente single a San Valentino. I due dipendenti della ArtLife si alleano, nonostante e ripicche delle ultime settimane dopo la scommessa con Melo, per cercare qualcuno con cui trascorrere una romantica cena.

Love is in the Air Anticipazioni: Ayfer innamorata di Alexander

Lo chef Alexander non è certo un uomo semplice al quale stare affianco. L’avvenente italiano, infatti, ama le donne e le donne sembrano amare lui, tanto che Ayfer si è vista costretta ad ingoiare bocconi amari per non cedere alla gelosia. Dopo i malintesi che hanno rischiato di coinvolgere nuovamente Aydan nella sua storia d’amore con lo chef, Ayfer può tirare un sospiro di sollievo e godersi l’amore di Alexander, che la stupisce con una sorpresa molto speciale. Alexander e Ayfer sono pronti per le nozze?

