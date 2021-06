Love is in the Air Anticipazioni 11 giugno 2021: Eda mente a Selin ma la bugia le si ritorce contro!

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata dell'11 giugno 2021. Nell'episodio della nuova soap Turca in onda su Canale5, Eda conferma di trasferirsi da Serkan ma questa bugia la mette con le spalle al muro.

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata dell'11 giugno 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.30 su Canale5, Eda è furiosa con Serkan. Il Bolat l'ha trattata male per tutta la mattina e lei non sa neanche perché. Per questo motivo quando si presenta Selin davanti a lei, convinta che presto si trasferirà a casa dell'architetto, la fioraia non riesce a chiarire la situazione e anzi peggiora la sua posizione. Conferma il suo trasferimento a casa Bolatce si prepara a pagarne le conseguenze. Come spiegare a Serkan quello che ha combinato e sua zia come la prenderà? Deve correre ai ripari, prima che sia troppo tardi.

Eda mente a Selin ma la bugia le si ritorce contro in Anticipazioni Love is in the Air dell'11 giugno 2021

Eda l'ha combinata proprio grossa. Presentandosi a casa Bolat e aiutando Seyfi con gli scatoloni, la fioraia ha fatto pensare a tutti che si stesse trasferendo a casa di Serkan e pure sua zia Ayfer comincia a crederci veramente. Come se non bastasse ha dimenticato che giorno fosse e si è presentata a lavoro, scatenando l'ira dell'architetto, non troppo felice di vederla. Eda sta cominciando a soffrire per i trattamenti che il ragazzo le riserva e le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che le cose degenereranno all'improvviso. Selin arriverà in ufficio e troverà la Yildiz seduta davanti a un tavolino all'esterno. Desiderosa di parlarle faccia a faccia e di discutere con lei della novità, si avvicinerà a lei pungolandola e tormentandola. Eda, proprio in quel momento, riceverà una chiamata da sua zia, che le chiederà spiegazioni riguardo al suo imminente trasloco. La ragazza, furiosa per la situazione, non potrà negare e si troverà costretta a dire una bugia sia alla sua “nemica” che alla sua adorata parente, per evitare di vedere la faccia di Selin soddisfatta per la vittoria.

Anticipazioni Love is in the Air: Eda e Serkan organizzano il falso trasloco

Eda ci metterà pochi secondi per capire di aver combinato un vero pasticcio. Non solo ha mentito a sua zia ma ora Selin sta entrando in ufficio e sicuramente parlerà a Serkan del suo trasloco. E in effetti succederà proprio così. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che l'addetta stampa della Art Life si precipiterà dal suo ex fidanzato per avere spiegazioni ma la loro conversazione verrà interrotta da Eda, arrivata per salvare il salvabile. Il Bolat capendo che Eda ha combinato uno dei suoi pasticci, darà corda alla bugia ma vorrà delle spiegazioni immediatamente. Tra i due nascerà un'accesa discussione che porterà la fioraia a tornare a casa sconsolata e spaventata di dover raccontare tutto ad Ayfer.

Love is in the Air Anticipazioni: Serkan chiede scusa a Eda e svela il suo piano all'azienda

Serkan è furioso con Eda e torna a casa pronto a far firmare dei documenti – che gli servono per il suo piano – a suo padre. Alptekin non ha nessuna intenzione di dare retta alla folle idea di suo figlio ma i due fanno un accordo. Se Serkan fallirà, chiuderà l'Art Life. Seyfi informa l'architetto di come Eda sia stata carina a portare lei stessa gli scatoloni in ufficio. Il Bolat capisce di aver trattato fin troppo male la sua finta fidanzata e la raggiunge a casa sua, cogliendola di sorpresa. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che i due faranno una passeggiata chiarificatrice. L'indomani Serkan avrà un altro grande compito: svelare il suo piano. L'Art Life non ha vinto l'appalto della ristrutturazione, che è stata assegnata a Kaan. Il manager è felicissimo. Il suo rivale si è accollato una spesa enorme e lui è riuscito a imbrogliarlo. Non solo, con questa mossa ha smascherato Ahmet. È stato lui ad avvertire Karadag del progetto e ora l'Art Life canta vittoria.

Trame e Anticipazioni Love is in the Air: Selin mette in difficoltà Eda

Selin non ha per nulla accettato che Serkan vada a vivere con Eda. È una cosa assurda e lei non crede ancora che possa essere vera. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che la ragazza affilerà le armi e, d'accordo con Ferit e con una telefonata molto rapida, si autoinviterà a pranzo a casa di Serkan ed Eda per vedere le novità. Intanto Melo, Fifi e Ceren – che hanno visto Serkan pranzare con Selin – si accertano che la loro amica stia bene. Melo, in lacrime, la chiama e la invita a tornare presto a casa. Nello stesso tempo anche Aydan chiama insistentemente Eda per sapere novità sul suo trasferimento e la fioraia, stressata come non mai, sviene tra le braccia di Serkan.

Scopri le Anticipazioni settimanali di Love is in the Air dal 7 all'11 giugno 2021

Love is in the Air va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 15.35 su Canale5.