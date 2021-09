Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 10 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.40 su Canale5, Eda e Serkan devono affrontare ancora una volta la perfida Semiha. La donna si fa sempre minacciosa; non solo ha stilato una relazione per mettere in discussione la leadership del Bolat ma minaccia anche la nipote di distruggere la reputazione dell'architetto se lei non farà quello che vorrà. La fioraia, stanca dei soprusi di sua nonna e scoperto che quest'ultima si vuole trasferire a casa sua, decide di passare la notte a casa di Serkan. La serata va molto bene ma poco prima di andare a dormire, Balca chiama con una richiesta molto particolare.

È la Vigilia di Capodanno e tutti all'Art Life si preparano a passare l'ultimo giorno dell'anno insieme. Serkan chiede a Eda di aiutarlo a scegliere i regali per rendere felici tutti i dipendenti dell'azienda e la Yildiz – stupita da questa richiesta – accetta volentieri. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano però che al loro ritorno li attenderà una brutta sorpresa. Semiha sarà sul piede di guerra. Come nuova socia, la Yildirim ha stilato un rapporto sulla gestione della holding e non si tratterrà dal sottolineare la cattiva leadership del Bolat, sempre troppo autoritario e di solito individualista. Eda non sopporterà simili illazioni e deciderà di affrontare la nonna, faccia a faccia e in privato. Durante il confronto emergeranno le vere intenzioni di Semiha. La donna minaccerà la nipote di fare del male all'architetto e di distruggere la sua reputazione se lei non farà quello che dice. Un ricatto bello e buono, che Eda deciderà di non seguire nonostante sappia di cosa è capace la madre di suo padre.

Ma i problemi non saranno finiti qui. Eda tornerà a casa con un grande peso sullo stomaco. Ha paura davvero che sua nonna faccia del male a Serkan ma non può certo cedere alle sue minacce. Al suo ritorno da Ayfer scoprirà con orrore che Semiha ha deciso di dormire là. Vuole passare del tempo con sua figlia e sua nipote e quale migliore modo se non quello di trasferirsi da loro. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che la fioraia andrà su tutte le furie e, sotto consiglio di sua zia, deciderà di andare a dormire da Ceren. Ma prima deve raggiungere Serkan, per avvertirlo dei piani malefici della Yildirim. La ragazza, faccia a faccia con il Bolat, si lascerà convincere a passare la notte da lui, un'ultima notte insieme.

Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che Eda si lascerà convincere a passare la notte da Serkan. I due saranno molto felici di stare insieme, peccato per una chiamata di Balca. La PR, sempre più decisa a conquistare l'architetto, lo chiamerà in mezzo alla notte per informarlo di avergli comprato un regalo. Il dono è talmente grande e significativo da non poterlo consegnare di persona e da non farlo recapitare in azienda. La ragazza gli chiederà dunque di raggiungerla a casa sua. Eda non sarà molto contenta di questa telefonata ma, incuriosita da questa grande sorpresa, spingerà il suo ex compagno a raggiungere Balca. E il regalo si rivelerà davvero molto grande e impegnativo, tanto da scatenare l'ilarità di Eda e da mettere in totale imbarazzo Serkan.

