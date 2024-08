La Promessa Anticipazioni dall'11 al 17 agosto 2024: Cruz sabota Curro, Feliciano scopre che Petra è sua madre!

Anticipazioni TV

Attenzione, la Soap di Canale5 per la settimana di Ferragosto 2024 cambia orario e raddoppia. Gli episodi andranno in onda, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 15.00, subito dopo The Family mentre il sabato e domenica alle 15.30.

Nelle puntate de La Promessa in onda dall'11 al 17 agosto 2024, Cruz capisce che Curro ha scoperto che Don Alonso è il suo vero padre e cerca di allontanare il ragazzo. Per risolvere i problemi della marchesa, Don Lorenzo pensa di mandare il figlio in una scuola militare. Intanto Jimena continua a lottare per salvare il suo matrimonio e diventa sempre più instabile. Manuel è però deciso a cambiare la situazione con la moglie e a tenersi ben lontano da lei. Jana capisce che Abel crede ancora che loro siano ancora fidanzati; il medico la sconvolge con una proposta di nozze. Catalina e Pelayo sono in difficoltà a causa della presenza di Jeronimo mentre Martina sta sempre più male. La sua dipendenza dall'alcol peggiora.

Puntata di Domenica 11 agosto 2024

Il nuovo arrivato non è il figlio di Simona, bensì un amico che è giunto al suo posto: Valentin. Catalina lo invita a restare per lavorare alla produzione delle marmellate. Intanto, Jana si rende conto che Maria ha dei dubbi sul fatto che Abel abbia capito che tra di loro sia finita. Romulo, invece, continua a lavorare, ignorando le raccomandazione del dottore. Nel frattempo, Curro nota quando Martina sia angosciata; è preoccupato per lei. Per finire, Manuel trova un invito a un concorso di aviazione ed accusa Jimena di averglielo nascosto; lei nega. Il marchesino è sempre più frustrato a causa della moglie, e così Margarita gli consiglia di prendere in considerazione l'idea di un matrimonio di facciata. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa dell'11 agosto 2024.

Puntata di Lunedì 12 agosto 2024

Margarita raggiunge Manuel e gli suggerisce di prendere in considerazione l'idea di un matrimonio di facciata: così lui e Jimena saranno liberi di fare ciò che vogliono nel privato. Intanto, Alonso scopre tramite Pia che Romulo sta male e, preoccupato, impone a quest'ultimo di riposare. Cruz, invece, è concentrata sul suo malore, che però Abel sminuisce, attribuendolo alla pressione alta causata da una lite con Manuel. Nel frattempo, Curro regala a Martina un gioiello in argento, ma questo gesto non sortisce nessun effetto sulla giovane. Valentin, nel mentre, continua a corteggiare Maria, la quale appare divertita. E ancora: dopo che le ha proposto un matrimonio di facciata, Jimena prende le distanze dal marito decidendo di andare a stare nella stanza di Leonor. Tuttavia, come dice alla suocera, non ha alcuna intenzione di mollare la presa, perché vuole risolvere i suoi problemi coniugali e salvare il suo matrimonio. Per finire, Curro dice ad Alonso che gli piacerebbe che lui fosse suo padre; Cruz lo scopre e confida a Petra di avere il forte timore che il nipote conosca la verità sulla paternità. Leggi le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 12 agosto 2024.

Puntata di Martedì 13 agosto 2024

Teresa sta spronando Feliciano a dire tutta la verità in merito all'incidente in cui è morto suo padre: solo in questo modo si sentirà finalmente più libero. Simona, pur non conoscendo tutti i dettagli della storia, gli dà lo stesso suggerimento. Intanto, Manuel rivela a Jana che Abel continua a credere che siano fidanzati, e le consiglia di affrontare di nuovo l'argomento con lui per ribadirgli che tra loro non c'è più niente. Tuttavia, non appena la domestica si ritrova faccia a faccia con Abel, quest'ultimo le fa la proposta di matrimonio. Nel mentre, il marchesino prepara i bagagli. Manuel, non sopportando più Jimena, ha deciso di allontanarsi da lei per qualche giorno. Prima di partire però, lascia una lettera per sua sorella in cui le spiega le sue ragioni. Jerome, invece, inizia a dubitare di Pelayo: sta cominciando a pensare che si sia realmente innamorato di Catalina. Nel frattempo, la depressione di Martina sta peggiorando. Curro nota che la notte si dilegua di nascosto, e così pensa sia giunto il momento di affrontarla per parlarle e cercare di aiutarla. Per finire, Lope scrive una lettera d'addio per i membri della servitù e menziona in modo particolare Maria, facendo irritare Salvador. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 13 agosto 2024.

Puntata di Mercoledì 14 agosto 2024

Curro affronta Martina poiché ha scoperto dei suoi strani spostamenti notturni e pretende delle spiegazioni. Tuttavia, lui non è il solo ad essersi accorto che c'è qualcosa che non va nella giovane: Feliciano sa che Martina sta provando ad annegare il dolore per la morte paterna nell'alcol. Intanto, Jana continua ad evitare Abel dopo che le ha fatto la proposta di matrimonio. Maria, invece, si offre di aiutare Valentin in cucina, dove sta cercando di sostituire Lope. In un secondo momento, Lorenzo propone a Curro di andare a studiare in Inghilterra, ma lui rifiuta. Nel frattempo, Jimena è sempre più fuori di sé da quando Manuel è partito, e si sfoga con Cruz, accusandola di non aver mai preso a cuore i suoi problemi coniugali. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 14 agosto 2024.

Puntata di Giovedì 15 agosto 2024

Catalina ha qualcosa d'importante da dire a Pelayo. Dopo la sua conversazione con Margarita sugli uomini, la marchesina fa sapere al conte di aver deciso di mettere un punto ai loro rapporti, sia quelli commerciali che quelli personali. Tuttavia, in un secondo momento, pentitasi, fa dietrofront e gli dà una seconda possibilità. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 15 agosto 2024.

Puntata di Venerdì 16 agosto 2024

Cruz punta il dito contro Jimena, dicendole che è lei la sola responsabile dei modi di fare di Manuel. Dopodiché, Abel visita Jimena e consiglia ai marchesi di contattare uno psichiatra; inoltre, le prescrive riposo e farmaci, che però la giovane si rifiuta di prendere perché certa che la vogliano avvelenare. Intanto, Curro convince Martina a farsi visitare di nuovo dal dottore, e decide di non rivelare a Margarita delle sue uscite notturne segrete. La servitù, invece, sta creando disordini, e si viene a scoprire che fa tutto parte di un piano di Romulo per testare Mauro come maggiordomo. Nel frattempo, Alonso si oppone alla scelta di Lorenzo di mandare Curro a studiare in Inghilterra, e Catalina dice a Margarita che, anche nel caso in cui dovesse sposarsi con Pelayo, non rinuncerà mai alla sua libertà. Per finire, Petra tenta di dissuadere Feliciano dal recarsi dalla Guardia Civile per costituirsi e poi gli rivela che in verità non è sua sorella: è sua madre. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 17 agosto 2024.

Puntata di Sabato 17 agosto 2024

Feliciano è ancora sotto shock dopo aver scoperto che Petra non è sua sorella, bensì sua madre. Intanto, Jana e Maria sono a dir poco inquietate: hanno scoperto che Valentin si è introdotto nella loro stanza in modo furtivo. Catalina, invece, va a trovare Jimena per assicurarsi che stia bene, ma quest'ultima reagisce molto male. La marchesina riesce a sfuggire all'attacco della cognata solo grazie al tempestivo arrivo di Martina. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 18 agosto 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.