La Promessa Anticipazioni 11 agosto 2024: Manuel si ribella. Non lascerà che Jimena gli rovini la vita!

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Canale5 l’11 agosto 2024. Nell’episodio della Soap Manuel chiarirà a Cruz di non voler più permettere a Jimena di rovinargli la vita.

Nella puntata de La Promessa in onda l’11 agosto 2024, alle ore 15.30 su Canale5, vedremo Manuel sempre più deciso a tagliare i ponti con Jimena. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il marchese non tollererà più la presenza della moglie accanto a lui e non sopporterà i suoi tentativi di ricucire il loro rapporto. Quando poi scoprirà che per colpa sua non ha ricevuto l’invito a una competizione con gli aeroplani, scoppierà completamente e finirà per avere un’altra discussione con lei. Cruz interverrà per sgridare il figlio e per spronarlo a non trattare così la consorte ma lui, ormai saturo, le dirà di non voler più la sua vita rovinata dalla marchesina, che ha dovuto sposare per forza. Margarita, venuta a conoscenza di questa discussione, si farà avanti con un suggerimento per il nipote. Intanto alla tenuta arriverà Valentin, un giovane amico di Antonio, figlio di Simona. Il ragazzo si fermerà a La Promessa per un po’ di tempo e per pagarsi vitto e alloggio lavorerà per i Lujàn. Pelayo toglierà alla servitù le chiavi del magazzino dove sono sistemate le marmellate e le consegnerà a Jeronimo. Questa mossa non piacerà né ai domestici né a Catalina, che chiederà spiegazioni al conte. La marchesina si occuperà anche di Martina, sempre più pallida e provata. La ragazza consiglierà alla cugina di farsi visitare da Abel.

La Promessa Anticipazioni: Manuel non permetterà più che Jimena gli rovini la vita

Jimena sta tentando di sedurre Manuel e di ricucire il loro rapporto. Nonostante voglia ancora sapere a tutti i costi dove sia andato suo marito dopo la festa in maschera, la marchesina ha deciso di perdonarlo per averla abbandonata. Peccato che il marito non sia del suo stesso parere e non voglia più avere a che fare con lei. Il Lujàn sarà più che mai deciso ad allontanarsi dalla moglie, soprattutto dopo che scoprirà che lei gli ha nascosto un invito per una competizione con gli aeroplani, a cui lui avrebbe avuto il piacere di partecipare. Ormai stanco delle intromissioni di sua moglie, il giovane non avrà più freni e scoppierà l'ennesima lite tra i due. Cruz interverrà per sgridare il figlio e per imporgli di smetterla di avere questo atteggiamento con la consorte ma Manuel, ormai al limite, le dirà di non voler più permettere che Jimena gli rovini la vita.

Anticipazioni La Promessa: Margarita interviene per “aiutare” Manuel

La forte discussione tra Jimena e Manuel e il conseguente intervento di Cruz, non passeranno inosservati. Margarita osserverà tutto stando dietro le quinte e facendosi avanti nel momento più opportuno. La donna si avvicinerà a Manuel dandogli preziosi consigli su come far evolvere il suo matrimonio con la duchessina. E suo nipote sarà molto felice di ascoltarla. Intanto Catalina si renderà conto che Martina è sempre più pallida e provata. La ragazza consiglierà alla cugina di farsi visitare al più presto da Abel.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Catalina furiosa contro Pelayo

L’arrivo di Jeronimo a La Promessa creerà qualche dissapore tra Catalina e Pelayo. La marchesina non sarà d’accordo con la decisione del suo socio di affidare le chiavi del magazzino – dove sono riposte le marmellate – al suo domestico, sottraendole così alla servitù de La Promessa. La ragazza non capirà il perché di questa strana e inaspettata scelta e finirà per discutere con il conte. Intanto alla tenuta arriverà Valentin, un amico di Antonio, il figlio di Simona. Il nuovo arrivato chiederà di potersi trattenere per qualche tempo e si offrirà di prestare servizio ai marchesi, in cambio di vitto e alloggio. La sua richiesta verrà accettata… ma si rivelerà presto un grande errore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dall'11 al 17 agosto 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.