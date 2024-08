La Promessa Anticipazioni 16 agosto 2024: Cruz umilia Jimena e le dà la colpa di tutti i loro problemi!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle puntate de La Promessa in onda su Canale5 il 16 agosto 2024. Negli episodi della Soap Cruz perderà la pazienza con Jimena e l'accuserà di essere lei la causa dei problemi del suo matrimonio. Intanto Petra rivelerà a Feliciano di essere sua madre.

Nelle puntate de La Promessa in onda il 16 agosto 2024, alle ore 15.00 su Canale5, Cruz non resisterà più e affronterà di petto Jimena. Le Anticipazioni degli episodi della Soap ci rivelano che la marchesa, stanca del comportamento della nuora, le dirà esattamente quello che pensa di lei e le darà la colpa per l’atteggiamento di Manuel e pure per la sua fuga. Intanto Curro convincerà Martina a farsi visitare mentre Salvador, parlando con Feliciano, mostrerà di essere geloso di Valentin. Abel metterà in guardia i marchesi e dirà loro di tenere d’occhio Jimena e di chiamare uno psichiatra. Il dottore prescriverà riposo e farmaci. La marchesina non vorrà però prenderli, temendo di essere avvelenata. I domestici continueranno a mettere Mauro in difficoltà ma solo perché hanno ricevuto precisi ordini da parte di Don Romulo, che vuole mettere alla prova il suo pupillo. Don Alonso si opporrà al trasferimento di Curro in Inghilterra, spaventato dal possibile scoppio di un conflitto. Catalina rivelerà a Margarita di aver fatto un passo indietro con Pelayo ma di non aver alcuna intenzione di rinunciare al suo spirito libero neanche se dovesse sposarsi mentre Petra cercherà di convincere Feliciano a non andare alla Guardia Civile per denunciare la morte del padre e gli confesserà di essere sua madre. Jana e Maria saranno molto scosse quando scopriranno che qualcuno si è introdotto nella loro camera.

La Promessa Anticipazioni: Cruz umilia Jimena

La fuga di Manuel ha fatto crollare Jimena e l’ha resa instabile e irritabile. La ragazza ha accusato Cruz di non averla sostenuta abbastanza e dopo l’ennesimo comportamento fastidioso della nuora, la marchesa deciderà di dire basta. Stanca di avere a che fare con lei, l’affronterà di petto e la umilierà dicendole di pensare che sia lei la causa del naufragio del suo matrimonio e dell’allontanamento di suo marito. La ragazza, già piuttosto provata, finirà per avere un nuovo crollo nervoso. Abel, dopo averla visitata, consiglierà ai marchesi di chiedere al più presto un consulto di uno psichiatra e, per il momento, le prescriverà dei farmaci e del riposo. Jimena si rifiuterà di prenderli per paura di essere avvelenata. Curro riuscirà a convincere Martina a farsi visitare e lo farà davanti a Margarita, senza però confessare alla donna le fughe notturne di sua figlia.

Anticipazioni La Promessa: Don Romulo mette alla prova Mauro

Tra i domestici c’è molta tensione e anche Simona e Candela sembrano non trovare pace. Mauro si trova in grande difficoltà e non sa come frenare il caos che si è creato tra la servitù. Si scoprirà che tutti stanno fingendo e che Don Romulo ha dato loro precise disposizioni per mettere alla prova il suo sostituto e aiutarlo a diventare un maggiordomo con i fiocchi. Intanto Salvador, parlando con Feliciano, mostrerà di non vedere di buon occhio Valentin e di essere geloso di lui. Il nuovo arrivato si è avvicinato moltissimo a Maria e la cosa lo rende molto nervoso. Don Alonso si opporrà al trasferimento di Curro all'estero per paura che possa scoppiare una guerra.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Petra rivela a Feliciano di essere sua madre

Catalina ha chiuso con Pelayo ma per poco tempo. La ragazza ci ha presto ripensato e ha deciso di continuare a collaborare con lui per il business delle marmellate. La ragazza spiegherà a sua zia Margarita di essere tornata indietro sui suoi passi perché convinta di non farsi influenzare dai suoi sentimenti e di riuscire a rimanere una donna libera e pronta a lottare per i suoi diritti. Intanto Petra cercherà di convincere Feliciano a non andare alla Guardia Civile e di non denunciare l’incidente del padre. Per riuscire a fermarlo dovrà rivelargli il suo grande segreto. La cameriera confesserà al giovane di essere sua madre e di aver ucciso suo nonno, un uomo abietto, che le ha dato solo sofferenza. Petra e Maria torneranno nella loro stanza e si renderanno che qualcuno vi è entrato. Le due ragazze saranno molto spaventate e lo saranno ancora di più quando scopriranno che la persona che vi ha fatto irruzione è Valentin.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dall'11 al 17 agosto 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.