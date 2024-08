La Promessa Anticipazioni 12 agosto 2024: Margarita dà a Manuel la soluzione per "liberarsi" di Jimena!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nelle puntate della Soap, in onda su Canale5 il 12 agosto 2024, alle ore 15.00, Margarita suggerirà a Manuel una soluzione per risolvere i suoi problemi con Jimena. La donna consiglierà al nipote di non allontanarsi dalla moglie ma di cominciare un matrimonio di facciata, che gli permetta di mantenere l’onore della famiglia ma di vivere la sua vita in libertà. La prospettiva piacerà al marchese, che coglierà subito il suggerimento della zia. Intanto Don Alonso imporrà a Don Romulo di riposarsi e di stare a letto, altrimenti lo licenzierà in tronco. Mauro prenderà il suo posto ma sarà sempre il valletto personale di Manuel. Valentin rivelerà a Simona della brutta esperienza passata dal figlio ma la rassicurerà dicendole che il ragazzo si è ripreso e che ora è felice poi inizierà a fare la corte a Maria. Pelayo rassicurerà tutti che l’arrivo di Cavendish, il suo socio inglese, non costituirà un problema nemmeno in caso dello scoppio di una guerra. Jimena sarà costretta ad accettare, almeno per ora, la proposta del marito e si traferirà a dormire nella camera di Leonor. Intanto Cruz prenderà di mira Curro, sempre più vicino a suo marito. La marchesa comincerà a sospettare che il giovane abbia scoperto tutto sul suo passato.

La Promessa Anticipazioni: Margarita propone a Manuel la soluzione adatta per il suo matrimonio

Manuel si è ribellato. Il ragazzo non ha più alcuna intenzione di fare buon viso a cattivo gioco e sopportare, per l’onore della famiglia, un matrimonio che lo sta facendo penare. Jimena non smette di tormentarlo e di intromettersi nella sua vita, nonostante lui le abbia più volte ribadito di non provare alcun tipo di interesse nei suoi confronti. La situazione è diventata ingestibile e il marchese non riesce a mantenere la calma nemmeno con sua madre, che insiste affinché lui non rovini le sue nozze e con cui ha avuto una brutta discussione. Margarita ha approfittato del momento di tensione per metterci il suo zampino e per proporre al nipote una soluzione ai suoi problemi. La madre di Martina consiglierà a Manuel di cominciare un matrimonio di facciata, che potrà permettergli di salvare la sua famiglia dallo scandalo ma anche dargli la libertà che desidera. Il ragazzo sarà entusiasta e lo proporrà immediatamente alla moglie.

Anticipazioni La Promessa: Manuel impone a Jimena un matrimonio di facciata

Manuel sarà entusiasta dell’idea della zia e la proporrà immediatamente a Jimena. La ragazza sarà quindi costretta a lasciare la stanza di Manuel, per trasferirsi in quella di Leonor. I due sposi vivranno due vite separate e solo in pubblico appariranno insieme e solo se sarà necessario. Una simile decisione non farà ovviamente piacere alla marchesina, che cercherà in ogni modo di salvare la sua unione. La giovane confiderà a Cruz di voler ancora lottare. Intanto Cruz non saprà più che fare con suo figlio e sarà pure in ansia per il malore avuto dopo la loro dura discussione. La marchesa chiederà ad Abel di visitarla ma il dottore le dirà che il malessere è dovuto alla tensione avuta in quel momento. Pelayo rassicurerà Don Alonso che l'arrivo di Cavendish non comporterà alcun problema nemmeno in caso scoppiasse la guerra tra Spagna e Inghilterra.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Cruz sospetta che Curro abbia scoperto tutto

Don Alonso avrà da Pia la conferma che Don Romulo sta molto male e imporrà al maggiordomo di rimanere a letto e di non muoversi. Se non lo farà sarà licenziato. Mauro prenderà il suo posto ma resterà comunque il valletto personale di Manuel. Intanto Valentin racconterà a Simona che suo figlio ha perso la moglie anni prima ma che ora è riuscito finalmente a riprendersi dal brutto evento. Il nuovo arrivato comincerà poi a fare la corte a Maria, che ne sarà lusingata. Cruz invece osserverà con ancora più attenzione Curro. Il ragazzo è sempre più vicino a Don Alonso e ha addirittura raccontato a Jana, con entusiasmo, del suo viaggio a Puebla de Tera con il marchese. La nobildonna comincerà a sospettare che il suo “nipotino” abbia scoperto la verità sul suo passato e sguinzaglierà Petra per scoprirlo.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.