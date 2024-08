La Promessa Anticipazioni 13 agosto 2024: Cruz vuole cacciare Curro di casa. Don Lorenzo deve intervenire!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle puntate de La Promessa in onda su Canale5 il 13 agosto 2024. Negli episodi della Soap Cruz vorrà Curro lontano da Don Alonso mentre Manuel, disperato per la sua situazione matrimoniale disastrosa, lascerà la tenuta senza dire nulla a nessuno.

Nelle puntate de La Promessa in onda il 13 agosto 2024, alle ore 15.00 su Canale5, Cruz sarà ormai convinta che Curro sappia del suo passato e che costituisca per lei un vero problema. Le Anticipazioni degli episodi della Soap ci rivelano che la marchesa vorrà cacciare di casa il ragazzo e chiederà a Don Lorenzo di trovare una scusa per mandarlo via. Intanto Manuel non riuscirà a far accettare a Jimena il matrimonio di facciata e visto che la marchesina continuerà a insistere per riavvicinarsi a lui, deciderà di lasciare la tenuta e fuggirà. Il ragazzo lascerà una lettera solo a Catalina, nella quale spiegherà alla sorella di non poterne più della sua situazione coniugale. Prima di partire metterà però in guardia Jana da Abel e le riferirà che il dottore pensa ancora che loro due siano fidanzati. La cameriera dovrà affrontare di nuovo il dottore. Jeronimo metterà in dubbio la lealtà di Pelayo e comincerà a pensare che i suoi sentimenti per Catalina possano creare danni ai loro affari. Curro deciderà di affrontare Martina, sempre più depressa e pallida. Mauro dovrà abituarsi al suo nuovo ruolo da maggiordomo e avrà qualche difficoltà mentre Lope, ora a Madrid, scriverà un messaggio ai suoi amici, nel quale Maria sarà menzionata in modo particolare. Salvador ne sarà molto geloso. Teresa convincerà Feliciano a raccontare la verità sull’incidente mortale del padre. Anche Simona, venuta a conoscenza di tutto, consiglierà al ragazzo di liberarsi di questo enorme peso.

La Promessa Anticipazioni: Cruz vuole cacciare Curro

Cruz è ormai certa che Curro abbia scoperto la verità sul suo passato. La marchesa non si spiega altrimenti il perché il ragazzo si sia avvicinato così tanto a Don Alonso, con cui è desideroso di passare più tempo possibile. E visto che il giovane pare abbia capito che il marchese è il suo vero padre, è arrivato il momento di allontanarlo dalla tenuta, affinché Don Alonso non si affezioni troppo e non scopra pure lui chi è veramente suo nipote. La nobildonna si rivolgerà a Lorenzo e gli chiederà di trovare un modo, una scusa, una qualsiasi soluzione per costringere Curro lontano dalla loro casa, per diverso tempo. Mauro avrà qualche problema a gestire il suo nuovo ruolo di maggiordomo e Pia cercherà di dargli una mano, consigliandogli di parlare il prima possibile con Romulo.

Anticipazioni La Promessa: Manuel se ne va!

Margarita ha dato a Manuel la soluzione per liberarsi di Jimena. La donna ha suggerito al nipote di cominciare un matrimonio di facciata e il marchese ha subito cercato di mettere in atto i suoi consigli. Peccato che sua moglie, nonostante si sia trasferita in un’altra stanza, non abbia alcuna intenzione di mollare la presa su di lui. Questo porterà il ragazzo a non poterne più e a soffrire così tanto della sua situazione coniugale disastrosa e pesante, da portarlo a lasciare la tenuta. Prima di partire avvertirà Jana che Abel pensa siano ancora fidanzati e spingerà la sua amata a chiarire con il dottore ancora una volta. La ragazza però non solo non riuscirà a fargli comprendere che sia davvero finita ma rimarrà spiazzata da una proposta di matrimonio.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Lope scrive una lettera ai suoi amici

Manuel lascerà la tenuta senza dire nulla a nessuno. Lascerà solo una lettera a Catalina e spiegherà alla sorella di essersene andato per evitare di impazzire in un matrimonio che ormai lo sta logorando. Intanto Feliciano, spinto da Teresa, racconterà anche a Simona la verità sull’incidente di suo padre. La cuoca gli darà gli stessi consigli della cameriera. Intanto Curro vorrà affrontare Martina e si presenterà in camera sua nel cuore della notte mentre Jeronimo accuserà Pelayo di non essere più obiettivo perché innamorato di Catalina. Lope invece scriverà un messaggio a tutti i suoi amici e menzionerà in particolar modo Maria. Questo scatenerà la gelosia di Salvador.

