La Promessa Anticipazioni 14 agosto 2024: Jana è in difficoltà con Abel mentre Curro scopre il segreto di Martina!

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle puntate de La Promessa in onda su Canale5 il 14 agosto 2024. Negli episodi della Soap Jana non saprà più come fare con Abel, che le ha chiesto di sposarla mentre Jimena aggredirà Cruz e Curro scoprirà che Martina è dipendente dall'alcol.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nelle puntate in onda il 14 agosto 2024, alle ore 15.00 su Canale5, Curro deciderà di affrontare Martina una volta per tutte. Il ragazzo scoprirà che la marchesina è solita uscire la notte dalla tenuta e recarsi, purtroppo per lei, a bere di nascosto. Il giovane capirà di non essere il solo a saperlo. A rendersi conto degli strani spostamenti della ragazza è stato prima di tutti Feliciano. Jana sarà in difficoltà con Abel, che non sembra capire che tra loro sia finita e che le ha persino chiesto di sposarla. Maria si offrirà di aiutare Valentin in cucina mentre Don Lorenzo dovrà trovare presto un’altra soluzione per cacciare suo figlio dalla tenuta. Curro non accetterà di recarsi in Inghilterra a studiare. La fuga di Manuel farà vacillare pericolosamente la sanità mentale di Jimena, che se la prenderà con Cruz e l’accuserà di non aver fatto il possibile per aiutarla. Mauro si troverà a dover gestire la tensione tra il personale e per lui, ora maggiordomo, non sarà semplice.

La Promessa Anticipazioni: Curro scopre il segreto di Martina

Curro si è proposto di aiutare Martina ma soprattutto di affrontarla per capire cosa le stia succedendo. Il ragazzo ha pensato di parlarle senza che nessuno lo scoprisse e per questo si è recato di notte in camera sua per un confronto faccia a faccia. Peccato però che non l’abbia trovata. Il giovane si renderà conto che la sua amata è solita fare delle strane passeggiate notturne e che la sua meta non è purtroppo un luogo felice. Curro comprenderà che la marchesina annega i suoi dispiaceri nell’alcol e che si reca ogni notte a bere per dimenticare, non riuscendo ad affidare le sue sofferenze alle persone che le vogliono bene. A essere al corrente di questo segreto è solo Feliciano, che l’ha coperta sino a ora.

Anticipazioni La Promessa: Jana sconvolta dalla proposta di Abel

Jana non riuscirà a credere che Manuel sia fuggito e l’abbia lasciata da sola ad affrontare una situazione che si sta rivelando più complicata del previsto. Abel non intende rassegnarsi e sembra non aver capito che il loro fidanzamento si è concluso. La cameriera ha cercato di spiegargli ancora una volta che nel suo cuore c’è un altro uomo ma non ha certo potuto rivelargli la sua identità. Questo alone di mistero ha convinto il medico a non mollare la presa e anzi a farsi ancora più insistente, tanto da farle una proposta di matrimonio. Jana sarà imbarazzata e stranita da questa novità e spererà che il suo amato torni in fretta, affinché le cose si sistemino.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Jimena perde il controllo, di nuovo!

Cruz vuole cacciare Curro dalla tenuta e subito. La marchesa ha capito che il ragazzo sa che Don Alonso è suo padre e ha paura che questa verità venga a galla. Per evitare che capiti ha spronato Don Lorenzo a trovare una scusa per allontanare il giovane da La Promessa. Il conte ha proposto al “figlio” di andare a studiare in Inghilterra ma lui rifiuterà senza nemmeno pensarci. Curro non vorrà lasciare il paese e ancora meno Martina, di cui ha scoperto il segreto. Intanto Jimena subirà più di tutti l’assenza di Manuel e perderà talmente tanto il controllo da arrivare ad aggredire Cruz, accusandola di non averla aiutata abbastanza a salvare il suo matrimonio. Mauro invece si troverà in grande difficoltà nel gestire la tensione che si è creata tra valletti e domestiche ma sarà costretto a trovare presto una soluzione in qualità di nuovo maggiordomo ad interim.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dall'11 al 17 agosto 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.