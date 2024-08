La Promessa Anticipazioni 17 agosto 2024: Jimena pronta a scatenare la sua furia contro Catalina ma Martina la salva!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 17 agosto 2024 su Canale5, Jimena pronta a vendicarsi ma Martina riesce a salvare Catalina. Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame Complete dell’episodio della Soap.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 17 agosto 2024, su Canale5 alle ore 15.30, Catalina si troverà nei guai. La marchesina rischierà di essere brutalmente assalita da Jimena, ormai fuori di testa e pronta a prendersi la sua vendetta contro chiunque abbia ostacolato la sua relazione con Manuel. La figlia di Don Alonso, senza neanche accorgersi di essere sotto tiro, riuscirà a scappare dalle grinfie della cognata grazie all’arrivo di Martina, che busserà alla porta al momento opportuno. Intanto Feliciano non saprà come comportarsi dopo la rivelazione di Petra mentre Jana e Maria saranno molto spaventate da Valentin, che si è introdotto nella loro stanza.

La Promessa Anticipazioni: Jimena pronta alla vendetta

Cruz ha umiliato Jimena e l’ha accusata di essere lei la causa di tutti i mali e tutti i problemi della loro famiglia, compresa la fuga di Manuel. La marchesina ha accusato il colpo e ha avuto un crollo nervoso, tanto da spingere Abel a suggerire ai marchesi di farla visitare da uno psichiatra e a darle dei calmanti. La ragazza ha deciso di non prendere le medicine, per paura di essere avvelenata e questa scelta si tramuterà presto in un altro crollo. Stavolta a farne le spese sarà Catalina, che finirà nel suo mirino. Jimena penserà di vendicarsi di tutti coloro che le hanno messo i bastoni tra le ruote e non hanno sostenuto il suo matrimonio.

La Promessa Anticipazioni: Video Riassunto puntata del 17 agosto 2024

Guarda qui sotto il video riassunto della puntata de La Promessa in onda il 17 agosto 2024 e poi continua a leggere le Anticipazioni Complete dell'episodio della Soap.

Anticipazioni La Promessa: Martina salva Catalina dalla furia di Jimena

Catalina è tra le persone che Jimena detesta di più e la ragazza penserà di liberarsi di lei, una volta per tutte. Approfitterà di un momento in cui loro due staranno da sole per attaccarla ma il suo tentativo finirà a vuoto. La figlia di Don Alonso neanche si accorgerà delle intenzioni della cognata e non potrà ringraziare Martina che la salverà dalla sua furia. La nipote di Don Alonso interromperà la discussione tra le due e sottrarrà la cugina dalle grinfie dell’ormai squilibrata moglie di Manuel, che tornerà presto all’attacco.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Jana e Maria spaventate da Valentin

Jana e Maria sono molto scosse. Le due si sono accorte che qualcuno ha fatto irruzione nella loro stanza e quel qualcuno è Valentin. Le ragazze saranno preoccupate per questo gesto e cominceranno a pensare che il nuovo arrivato debba essere tenuto d’occhio. Intanto Feliciano sarà ancora molto scosso a causa della rivelazione di Petra, che gli ha confidato di essere sua madre e non sua sorella. Il ragazzo non avrà idea di come affrontare la donna ora che sa la verità e neanche con chi potersi confidare, per alleggerirsi di questo enorme peso.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.