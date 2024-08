La Promessa Anticipazioni 15 agosto 2024: Catalina chiude con Pelayo... ma poi ci ripensa!

Anticipazioni TV

Nelle puntate de La Promessa in onda il 15 agosto 2024 su Canale5, Catalina deciderà di chiudere con Pelayo ma poi farà marcia indietro e penserà di ricominciare con il business delle marmellate. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame degli episodi della Soap.

La Promessa va in onda anche a Ferragosto 2024. Nella giornata del 15 agosto 2024, la Soap sarà trasmessa con un solo episodio su Canale5 alle ore 15.10. Le Trame e le Anticipazioni ci rivelano che Catalina, delusa dal comportamento di Pelayo, deciderà di rompere con lui. La ragazza prenderà le distanze non solo come sua socia ma anche come sua innamorata. La marchesina si ricorderà dell’avvertimento di sua zia e deciderà di metterlo in pratica. Poi però, spinta dal desiderio di continuare con il suo business, farà marcia indietro ma prometterà di non farsi più incantare dal conte.

La Promessa: La Soap va in onda anche a Ferragosto 2024 ma con un solo episodio

La Promessa non si ferma e va in onda anche a Ferragosto 2024. La Soap non è andata in vacanza e anzi ha raddoppiato il suo appuntamento. Le avventure di Manuel e Jana, ora più che mai uniti, ci fanno compagnia tutti i pomeriggi ma nella giornata del 15 agosto 2024, assisteremo a un solo episodio.

Nel giorno di festa del 15 agosto, La Promessa sarà trasmessa a partire dalle ore 15.10 circa alle ore 15.40. Sarà un appuntamento breve ma intenso, di cui sarà protagonista Catalina, pronta a tutto per impedire a chiunque di tarparle le ali.

La Promessa Anticipazioni: Catalina chiude con Pelayo ma poi ci ripensa

L’arrivo di Jeronimo a La Promessa ha creato subbuglio tra Catalina e Pelayo. La marchesina non ha apprezzato che il suo socio, per cui ha cominciato a provare qualcosa, abbia sottratto le chiavi del magazzino ai domestici e le abbia affidate al suo valletto personale, chiamato apposta per aiutarlo nella tenuta. La figlia di Don Alonso non ha per nulla gradito questa inaspettata mossa, che ha ribaltato la situazione. Sconcertata e infastidita la giovane comincerà a pensare di fare un passo indietro con il conte e di chiudere con lui ogni rapporto di tipo commerciale e privato. Si presenterà quindi da lui per informarlo e per dirgli di aver colto i suggerimenti della zia, che la invitava a non fidarsi degli uomini. Poi però, spinta dal desiderio di continuare con il suo business, tornerà indietro sui suoi passi.

Anticipazioni La Promessa: Pelayo nasconde dei segreti

Catalina ha cominciato a non fidarsi più di Pelayo ma sceglierà comunque di continuare a collaborare con lui per il business delle marmellate. La ragazza non può sapere che il conte e Cruz sono alleati e che il nuovo arrivato ha il compito di portarla via dalla tenuta per liberare la sua matrigna della sua presenza. Ma la marchesina non può sapere soprattutto che Pelayo nasconde ben altri segreti e ben più pesanti. Non solo Jeronimo non è davvero il suo valletto ma l’uomo d’affari inglese, Mr Cavendish, che sta arrivando a La Promessa, ha ben altri interessi e non è certo giunto dall'Inghilterra per dei semplici barattolini di frutta con zucchero. L’uomo ha un giro d’affari molto più sostanzioso e pieno di polvere da sparo.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dall'11 al 17 agosto 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.