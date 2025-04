La Promessa Anticipazioni dal 5 all’11 maggio 2025: Jana svela tutta la verità a Manuel

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate de La Promessa in onda dal 5 all’11 maggio 2025 su Canale5. Ecco le anticipazioni degli episodi della Soap di Rete4.

Vediamo insieme cosa succederà nelle puntate de La Promessa in onda dal 5 all’11 maggio 2025. Nella settimana momenti di tensione tra Cruz e Alonso, che vorrebbe sottrarre la gestione delle marmellate a Lorenzo per ridarla a Catalina. Mentre Jana fa una rivelazione sconvolgente sul barone defunto, che potrebbe cambiare la vita di Manuel, trovando il rimprovero di Maria, Petra è sempre più confusa e distaccata dalla realtà. Vera, invece, rinnova il suo amore per Lope, lasciando alle spalle dubbi e incertezze, mentre un incidente mette in grave pericolo la salute già precaria di Santos.

La Soap va in onda dal lunedì alla domenica, alle ore 19.35 su Rete4.

La Promessa Anticipazioni: ecco cosa succederà nella Soap dal 5 all’11 maggio 2025

Lunedì 5 maggio 2025

Jana confida a Manuel la verità sulla sua identità: il suo vero nome è Mariana, e l’uomo che anni prima uccise Dolores e rapì il piccolo Curro vive ancora a La Promessa. Ma che prove ha? Jana aveva notato in quell’occasione un anello che ora è finito nelle mani di Manuel come eredità. Proprio mentre Maria sta per rivelargli tutto, il marchese si presenta all’improvviso e la confessione deve attendere. Mentre Curro chiede a Martina di liberarsi dell’irritante Julia, in cucina, Lope non vede di buon occhio Marcelo. Momenti di tensione anche tra Cruz e Alonso: un grave incidente a cavallo, che coinvolge uno dei figli degli Orestes, accende lo scontro. La rottura definitiva avviene quando Cruz si rifiuta di inviare una lettera di condoglianze alla famiglia. Nel frattempo, Alonso vorrebbe restituire a Catalina la gestione delle marmellate, sottraendola a Lorenzo. Pelayo, invece, cerca di rimediare scusandosi cn Simona per il dolore inflitto a Catalina e si mette ai fornelli per preparare un piatto speciale, riuscendo così a riconquistarla. Ma Cruz continua a gettare benzina sul fuoco, accusando Alonso di voler ostacolare Lorenzo a tutti i costi.

Martedì 6 maggio 2025

Jana sotto accusa: Maria la rimprovera per aver turbato Manuel con gravi accuse contro il defunto barone, incolparono della morte di Dolores, con prove insufficienti e offuscate dal passato. Lope rivela a Vera che sua madre ha deciso di scrivere un libro di ricette, ispirato ai piatti tradizionali della Promessa e così Vera è costretta a trascrivere tutte. Nel frattempo, Cruz rompe nuovamente con Alonso, schierandosi a favore di Lorenzo contro Catalina.

Mercoledì 7 maggio 2025

Julia riesce a ottenere il permesso per restaurare il ritratto di Carmen, la prima moglie di Alonso, allungando così la sua permanenza a La Promessa, nonostante Curro e Martina vorrebbero mandarla via. Curro, infatti, è sempre più sospettoso nei suoi confronti. Nel frattempo, in cucina scoppia il caos: Marcelo si rivela un disastro ai fornelli e Teresa vorrebbe aiutarlo. Petra, tuttavia, vuole cacciarlo a tutti i costi offesa per il fatto che Marcelo, sposandosi, abbia tradito il voto di fedeltà eterna che aveva promesso a Feliciano. Santos si imbatte nel diario personale di Maria e ne rivela il contenuto a Petra, alimentando pettegolezzi e malumori. Amalia, invece, si avvicina a Vera e le rivela qualcosa di sconvolgente.

Giovedì 8 maggio 2025

Jana rivela a Curro di aver raccontato a Manuel la verità sulle loro origini, tacendogli il fatto che Alonso sia suo padre. Sconvolto, Manuel propone a Jana di rimandare le nozze, sopraffatto dalle emozioni, poi si rende conto di non poter rinunciare a lei. Nel frattempo, Alonso comunica a Catalina che non potrà riprendere le redini dell’attività delle marmellate e lei capisce subito che l’idea è di Cruz. In sartoria, mentre Maria e Jana lavorano ai ritocchi dell’abito da sposa, Jana confida che la cerimonia dovrà svolgersi in segreto e che lei non potrà partecipare. Amalia fa ritorno in cucina con la scusa di voler aggiornare il ricettario ma Vera ha un’idea e le propone di cimentarsi nella preparazione del callos, una pietanza laboriosa e poco raffinata per cercare di scoraggiarla. Ci riuscirà? Nel frattempo, Catalina e Pelayo decidono di partecipare alla festa di fidanzamento di un amico di lui, dopo aver arginato le rimostranze di Cruz e Alonso. Simona e Candela si trovano davanti qualcosa di inaspettato.

Venerdì 9 maggio 2025

Alla Promessa, la duchessa resta spiazzata nello scoprire il fidanzamento ufficiale tra Vera e Lope, mentre Teresa continua a incoraggiare Marcelo nonostante i suoi continui errori. Jana e Manuel rivivono il doloroso ricordo del rapimento di Curro, orchestrato dal crudele barone de Linaja. Manuel vuole rintracciare Gregorio, l’unico che sa tutta la verità. Dopo un commovente incontro con sua madre, Vera rinnova il suo amore per Lope decisa a non lasciarsi più influenzare da nessuno..

Sabato 10 maggio 2025

Petra, in un eccesso di premura verso Santos, arriva addirittura a confonderlo con Feliciano, e rivela così di essere poco lucida. Nel frattempo, continuano le tensioni tra Alonso e Catalina, mentre Maria subisce una delusione, vedendo sfumare il suo incontro con Salvador. Sempre più sotto pressione, Cruz sfoga la sua rabbia su Jana, mentre Manuel cerca in ogni modo di calmare le acque.

Domenica 11 maggio 2025

La quiete della Promessa viene spazzata via da un incidente: durante una disavventura al fiume, Santos e Marcelo finiscono nell’acqua gelida. Così, Santos si ammala, aggravando ulteriormente il clima già carico di tensione che si respira nella tenuta.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.