La Promessa Anticipazioni 8 maggio 2025: Manuel sconvolge Jana, vuole rimandare le nozze!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda l'8 maggio 2025 su Rete4. Le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Manuel penserà di rimandare le nozze ma poi...

La confessione di Jana ha sconvolto Manuel e nella puntata de La Promessa in onda l’8 maggio 2025 alle ore 19.35 su Rete 4, vedremo il marchese molto indeciso sul da farsi. Sopraffatto dalle sue emozioni, il giovane proporrà a alla sua amata di rimandare le nozze, poi però si renderà conto che questa non è la strada giusta da percorrere e, deciso a non rinunciare al suo amore, cambierà idea. Intanto Jana racconterà a Curro di aver detto tutta la verità su di loro al suo amato mentre Don Alonso comunicherà a Catalina che lei non potrà riprendere in mano l’attività delle marmellate. Amalia farà ritorno in cucina per aggiornare il ricettario e Vera vorrà darle una piccola lezione. Sua madre non si lascerà scoraggiare e non vorrà perdere terreno proprio ora che è così tanto vicina alla sua bambina. Pelayo inviterà Catalina alla festa di fidanzamento di un suo amico e riuscirà a convincere i marchesi a lasciare che la loro figlia si presenti insieme a lui, dicendo loro di avere serie intenzioni con la marchesina.

La Promessa Anticipazioni 8 maggio 2025: Manuel vuole rimandare il matrimonio ma poi…

Jana ha rivelato a Manuel la verità e le sue confessioni hanno sconvolto il marchese. Come era prevedibile il giovane si è spaventato davanti all’idea che qualcuno della sua famiglia si possa essere macchiato di un crimine terribile come è stato quello della morte di Dolores e del rapimento del giovane Marcos, ovvero di Curro. Deciso a vederci più chiaro, il giovane proporrà alla sua innamorata di rimandare le nozze ma poi, pensando di non poter più rinunciare a lei e di non voler rinunciare a una vita felice accanto alla donna che ama, ci ripenserà. Intanto Jana si occuperà dei ritocchi sul suo abito da sposa e confiderà a Maria, che le sta dando una mano, che lei non potrà partecipare all’evento perché il tutto dovrà svolgersi in grande segreto.

La Promessa: Don Alonso delude Catalina

Don Alonso ci ha provato sino all’ultimo, ma purtroppo non ha potuto vincere contro sua moglie. Cruz si è schierata con Don Lorenzo e ha impedito al marito di cedere alla figlia la gestione del business delle marmellate. Il marchese dovrà informare la ragazza di questa brutta notizia e la marchesina capirà subito che dietro a questa decisione ci sono le manipolazioni della sua matrigna. La giovane non si farà però scoraggiare e continuerà a occuparsi della sua relazione con Pelayo. I due decideranno di partecipare alla festa di fidanzamento di un amico di lui ma i marchesi si opporranno. Il conte riuscirà però a convincere entrambi con delle argomentazioni molto sincere e molto forti. Dirà loro di essere deciso a fare sul serio con la sua amata e di volerla presto sposare.

Vera e Amalia a confronto, ecco cosa succederà nella Puntata de La Promessa

Amalia è riuscita a ritagliarsi dei momenti insieme con Vera. La duchessa è decisa a non allontanarsi da sua figlia ma Vera, scaltra, riuscirà a darle una piccola lezione. Le proporrà di cimentarsi nella preparazione del callos, una pietanza laboriosa ma anche molto poco raffinata. Amalia ne sarà disgustata ma per non dare nessun tipo di soddisfazione alla sua bambina farà finta di niente. Intanto Simona e Candela vivranno una brutta esperienza durante una piccola merenda mentre Jana confesserà a Curro di aver raccontato a Manuel del loro passato, ma di non essere entrata nei dettagli e di non avergli detto che Don Alonso è il suo vero padre.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.