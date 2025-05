La Promessa Anticipazioni 6 maggio 2025: Cruz si schiera dalla parte di Don Lorenzo ed è pronta alla guerra contro Alonso

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 6 maggio 2025 su Rete4. Le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Cruz si schiererà dalla parte di Don Lorenzo e cercherà di impedire a Catalina di riprendere in mano il business delle marmellate.

Cruz si schiererà apertamente a favore di Don Lorenzo e e creerà un ulteriore distanza tra lei e Don Alonso. Le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 6 maggio 2025 alle ore 19.35 su Rete 4, ci rivelano che la marchesa non vorrà dare nessuna chance a Catalina e vorrà anzi metterle i bastoni tra le ruote. Per questo si rivelerà assolutamente contraria al fatto che la sua figliastra riprenda in mano il business delle marmellate. Maria rimprovererà Jana per aver accusato il barone davanti a Manuel. La Fernandez rivelerà alla sua amica di essere molto preoccupata per lei e la metterà in guardia da quello che sta facendo. Accusare il barone solo sulla base di un ricordo sfocato di un anello di famiglia, non presuppone nulla di buono. Lope rivelerà a Vera di aver scoperto il motivo per cui sua madre ha chiesto un colloquio a Cruz. Il cuoco dirà alla cameriera che la duchessa ha deciso di scrivere un libro di ricette ispirato ai piatti tradizionali de La Promessa e Vera si troverà, purtroppo per lei, a trascrivere tutte le ricette sotto l’attenta supervisione della sua mamma.

La Promessa Anticipazioni 6 maggio 2025: Cruz si schiera a favore di Don Lorenzo

Don Alonso ha zittito Don Lorenzo e ha preso le difese di Catalina. Questo atteggiamento sta però creando grandi problemi tra il marchese e sua moglie, già particolarmente nervosi a causa di Maria Antonia. La marchesa non sarà per niente contenta né del ritorno della sua figliastra a casa, né della sua decisione di riprendere il legame con Pelayo, ma la cosa che la farà infuriare sarà il fatto che il suo consorte vuole restituirle il business delle marmellate, attualmente sotto il controllo del De La Mata. Don Lorenzo sta cercando di opporsi con tutte le forze, ma suo cognato è determinato a ridare alla sua primogenita la gestione dell’attività che lei ha aperto e di cui si è occupata con amore e con successo, sino a quando non è stata totalmente scalzata proprio dal Capitano. Cruz si schiererà apertamente con il marito di Eugenia e dichiarerà o guerra al padre dei suoi figli.

La Promessa: Maria rimprovera Jana

Jana ha confessato a Manuel la sua identità, gli ha raccontato che sua madre è stata assassinata e che suo fratello è stato rapito da qualcuno appartenente alla famiglia Lujàn. La ragazza ha fatto un chiaro riferimento al barone, nonno del suo innamorato e Maria, scoperto quanto accaduto, accuserà la sua amica di essere stata incauta. Le dirà di aver paura che questa rivelazione possa ritorcersi contro di lei; Jana è convinta di aver capito tutta la verità solo perché ha riconosciuto l’anello che attualmente ha indosso Manuel e che in passato è stato al dito del padre di Cruz. La Fernandez chiederà a Jana di stare più attenta e di non mettersi ulteriormente in pericolo, dopo che sta già rischiando grosso per via del suo imminente matrimonio segreto con il marchese.

Lope rivela a Vera le intenzioni di sua madre, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Lope ha promesso a Vera di scoprire che cosa si sono dette Cruz e la duchessa durante il loro colloquio segreto. Il cuoco è venuto a sapere che la madre della sua innamorata non ha rivelato niente sull’identità di sua figlia, ma si è creata un’opportunità per poter starle accanto. Ha infatti chiesto alla marchesa di poter scrivere un libro di ricette dedicato ai piatti tipici de La Promessa. Vera tirerà un sospiro di sollievo ma sarà costretta a trascrivere tutto sotto l’attenta supervisione della sua scaltra mammina.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.