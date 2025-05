La Promessa Anticipazioni 11 maggio 2025: Santos si ammala!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda l'11 maggio 2025 su Rete4. Le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Marcelo e Santos cadranno nel fiume e il figlio di Don Ricardo si ammalerà. Per Petra sarà un trauma!

Alla tenuta gli equilibri sono molto precari. Le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda l’11 maggio 2025 alle ore 19.35 su Rete 4, ci rivelano che Cruz continuerà a essere molto nervosa e Catalina sarà ancora molto infuriata con suo padre. Petra non smetterà di comportarsi in modo strano con Santos mentre Maria non riuscirà a riprendersi dalla delusione di non essere riuscita a incontrarsi con Salvador. Ma l’evento più drammatico accadrà quando Marcelo e Santos finiranno nel fiume e il figlio di Don Ricardo si ammalerà.

La Promessa Anticipazioni 11 maggio 2025: Catalina furiosa con suo padre

Don Alonso si è lasciato di nuovo condizionare da Cruz e nonostante abbia preso le difese di sua figlia e abbia fatto sperare di aver finalmente capito che il business delle marmellate deve tornare nelle mani della marchesina, ha dovuto purtroppo fare dietrofront. Catalina non ha gradito il voltafaccia di suo padre e avrebbe preferito che stavolta lui le desse retta. La ragazza è stanca di doversi confrontare con l’ira e il risentimento della matrigna verso di lei e desidererebbe che il suo papà fosse più deciso nelle sue scelte e non si lasciasse manipolare dalla consorte. Purtroppo, però le cose non sono mai andate come da lei sperato e anche stavolta dovrà faticare per riprendere il controllo dell’attività che lei ha messo su insieme ai cuochi. La giovane dovrà poi lottare per salvare il suo rapporto con Pelayo, che nessuno ancora accetta.

La Promessa Anticipazioni: Maria delusa da Salvador

Maria e Salvador avrebbero dovuto incontrarsi, ma purtroppo il ragazzo non si è presentato al loro incontro. La Fernandez ne è rimasta molto delusa; avrebbe infatti voluto passare del tempo insieme al suo innamorato, ora lontano da lei e al servizio di un’altra nobile famiglia. L’amore tra i due giovani è a rischio e potrebbe non esserci nessun matrimonio tra loro. Intanto, Petra continuerà a comportarsi in modo strano con Santos. La cameriera ha scambiato il giovane per Feliciano e ha lasciato tutti senza parole, soprattutto Don Ricardo. Manuel vuole la verità a tutti i costi e continuerà a cercare Don Gregorio, convinto che l’ex maggiordomo possa dargli una mano a capire che cosa è successo in passato nelle terre della sua famiglia.

Santos si ammala, ecco cosa succederà nella Puntata de La Promessa

Alla tenuta si respira un’aria molto pesante e le cose peggioreranno a causa di un piccolo incidente accorso a Marcelo e Santos. I due ragazzi finiranno nel fiume e purtroppo il figlio di Don Ricardo, a causa dell’acqua molto fredda, si ammalerà gravemente. Per Petra sarà un trauma e si sentirà trasportata indietro nel tempo a quando il suo Feliciano è morto. La governante non riuscirà a calmarsi mentre Marcelo si sentirà particolarmente in colpa per quello che è successo. La governante finirà per prendersela con il marito di Teresa e per volere una vendetta con i fiocchi contro di lui e contro la sua consorte, che lei da tempo ormai non sopporta più? Intanto Curro continuerà a indagare su Julia ormai convinto che la ragazza stia nascondendo qualcosa di molto importante e che potrebbe rivelarsi presto una bella gatta da pelare.

