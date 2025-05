Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 10 maggio 2025 su Rete4 vedremo Petra comportarsi in modo molto strano con Santos. La governante scambierà il valletto per suo figlio Feliciano e lascerà il ragazzo senza parole. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame della Soap.

Petra comincerà a inquietare Santos. Le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 10 maggio 2025, alle ore 19.35 su Rete 4, ci rivelano che la governante avrà dei comportamenti molto strani verso il cameriere. Sembrerà infatti essersi talmente tanto affezionata al ragazzo, da considerarlo quasi come suo figlio. Finirà persino a scambiarlo per Feliciano. Intanto Catalina non perdonerà Don Alonso per essersi fatto condizionare di nuovo da Cruz. Le tensioni tra padre e figlia saranno terrificanti. Maria non riuscirà ad avere un incontro con Salvador; il cameriere le farà sapere di non poterla raggiungere per motivi di lavoro. Cruz sarà sempre più irritata e stavolta sfogherà la sua rabbia su Jana, mettendo Manuel in una difficile situazione.

La Promessa Anticipazioni 10 maggio 2025: Petra scambia Santos per Feliciano

Petra ha grandi progetti per Santos. La governante ha preso sotto la sua ala protettiva e criminale il figlio di Don Ricardo. I due sono fatti della stessa pasta e sono due terribili personaggi, che mettono a soqquadro ogni volta la tenuta. È per colpa loro se i segreti dei camerieri vengono svelati ai marchesi e se Cruz riesce sempre a farla pagare ai suoi domestici. Ma il rapporto tra i due prenderà una piega completamente inaspettata. Petra comincerà a trattare il ragazzo con eccessiva premura, quasi fosse suo figlio, anzi finirà addirittura per confonderlo per Feliciano. Possibile che la donna abbia sviluppato un attaccamento ossessivo verso il giovane valletto?

La Promessa Anticipazioni: Catalina non perdona Don Alonso

Cruz si è schierata con Don Lorenzo e ha condizionato Don Alonso. La marchesa ha fatto di tutto per impedire al marito di riconsegnare a Catalina il business delle marmellate, messo a dura prova dal De La Mata. Il marchese ha dovuto purtroppo capitolare e ha informato sua figlia di non poterla accontentare e di non poterle consegnare la gestione dell’attività che lei stessa ha aperto e che ha curato con passione fino a quando il capitano non si è messo in mezzo. Catalina non sarà per niente contenta dell’atteggiamento del padre e continuerà ad avercela con lui per essersi fatto di nuovo condizionare dalla moglie. La tensione tra padre e figlia sarà molto forte e avrà pesanti ripercussioni sul rapporto tra Pelayo e la marchesina, sotto i riflettori da ormai diverso tempo e sempre osteggiato dai padroni della tenuta. Catalina riuscirà mai a trovare la pace che cerca da tempo e ad avere quell’indipendenza che le possa permettere di non dover chinare la testa davanti alla sua matrigna, che la vorrebbe lontana anni luce da lei?

Maria soffre per Salvador, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Maria ha aspettato a lungo il momento in cui avrebbe potuto rivedere Salvador, il suo innamorato. Purtroppo la ragazza dovrà rinunciare alla reunion col suo innamorato, partito per diventare primo valletto nella casa di una famiglia nobiliare che vive lontano da La Promessa. I due ragazzi avrebbero dovuto incontrarsi poco tempo dopo ma il giovane informerà la sua fidanzata di non potersi presentare al loro incontro per via di alcuni problemi lavorativi. La Fernandez ne soffrirà tantissimo. Intanto Cruz continuerà a essere sempre più nervosa e stavolta si sfogherà su Jana, mettendo Manuel in una posizione molto scomoda. Il marchesino cercherà di calmare le acque tra sua madre e la donna che segretamente ama, ma non riuscirà purtroppo a ottenere quello che desidera.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.