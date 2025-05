La Promessa Anticipazioni 5 maggio 2025: Jana confessa a Manuel di sua madre mentre Cruz aggredisce Alonso

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 5 maggio 2025 su Rete4. Le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Jana rivelerà a Manuel la sua vera identità mentre tra Cruz e Don Alonso sarà sempre peggio.

Jana vorrà essere completamente sincera con Manuel e gli racconterà chi è davvero. Le anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 5 maggio 2025 alle ore 19.35 su Rete 4, la cameriera rivelerà al suo innamorato il suo vero nome, ovvero Mariana e gli confesserà che l’uomo che anni prima ha ucciso Dolores, sua madre, e ha rapito suo fratello Marcos, ovvero Curro, probabilmente faceva parte della sua famiglia. La ragazza confesserà di aver scoperto tutto tramite l’anello che lui stesso porta al dito. Jana non riuscirà a raccontare altro al suo amato perché interrotta dall’arrivo di Don Alonso. Intanto Curro chiederà a Martina di cacciare Julia, diventata ormai un’ossessione per il povero barone mentre Lope terrà lontano Marcelo, convinto che il ragazzo possa fare danni in cucina. Tra Cruz ed Alonso le cose continueranno ad andare malissimo. Il momento di maggiore tensione tra i due verrà raggiunto quando il marchese confiderà alla moglie di voler ridare a Catalina la completa gestione del business delle marmellate, sottraendola a Don Lorenzo. Pelayo tenterà di rimediare ai suoi errori; si scuserà con Simona e poi si metterà ai fornelli per preparare un piatto speciale per la cuoca. L’impresa andrà a buon fine.

La Promessa Anticipazioni 5 maggio 2025: Jana rivela a Manuel di essere figlia di Dolores

Jana ha deciso di dire la verità a Manuel. La ragazza, spinta da Maria, ha cominciato a confessare al suo amato la sua identità. Nella puntata del 5 maggio 2025, la cameriera rivelerà al suo innamorato di chiamarsi in realtà Mariana e di essere la figlia di un'ex cameriera che ha lavorato a La Promessa per tanti anni. La giovane confiderà al marchese di essere convinta che l’assassino di sua madre e rapitore di suo fratello Marcos, ovvero Curro, possa aver vissuto alla tenuta. La giovane parlerà dell’anello che Manuel porta al dito e gli dirà che è stato proprio questo gioiello a farle capire di essere nel posto giusto. Jana farà un preciso accenno al barone e cercherà di parlargli di lui in modo più approfondito ma prima di poter affrontare questo argomento verrà interrotta dall’arrivo di Don Alonso che la bloccherà sul più bello.

Sale la tensione tra Cruz e Don Alonso, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Cruz e Don Alonso sono in crisi e ormai il loro matrimonio sembra arrivato al capolinea. La marchesa non ha alcuna intenzione di divorziare ma ha messo in chiaro le cose con il marito, dicendogli che il loro rapporto sarà solo di facciata. Lo scontro si accenderà ancora di più dopo il grave incidente a cavallo che coinvolgerà uno dei figli degli Orestes, una famiglia nobiliare amica dei Lujàn. La marchesa si rifiuterà di inviare una lettera di condoglianze e metterà il marito in grande difficoltà. Ma la pietra dello scandalo tra marito e moglie sarà la decisione di Don Alonso di restituire a Catalina la gestione del business delle marmellate sottraendola a Don Lorenzo. Alonso ha difeso la figlia dal conte e vuole fare ancora di più, ovvero vuole che riprenda in mano l’attività che lei stessa ha messo in piedi. Questo però non piacerà per niente all’algida Cruz, che non intenderà favorire la figliastra in alcun modo.

La Promessa: Curro vuole liberarsi di Julia

Julia sta tormentando Curro e il ragazzo non ne può più. Il barone chiederà a Martina di cacciare la ragazza, che non smette di fargli domande sulla guerra. Lope intanto terrà ad occhio Marcelo che vorrebbe farsi spazio tra i fornelli: il giovane troverà la porta completamente chiusa dal cuoco. Pelayo cercherà di rimediare ai suoi errori e di convincere Simona a dargli una seconda chance. La cuoca è furiosa con lui per aver fatto soffrire Catalina e gli imporrà una dura ma dolce prova. Lo costringerà a preparare un piatto speciale per lei e a provare a riconquistarla in questo modo. L’impresa si concluderà con grande successo e con grande felicità della marchesina e del suo innamorato.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 5 all'11 maggio 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.