La Promessa Anticipazioni 9 maggio 2025: Manuel vuole la verità su Dolores e Curro!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 9 maggio 2025 su Rete4 vedremo Manuel pronto a scoprire la verità sul passato di Jana e Curro. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame della Soap.

Le parole di Jana hanno scatenato Manuel che nella puntata de La Promessa in onda il 9 maggio 2025, alle ore 19.35 su Rete 4, cercherà di scoprire tutta la verità su quanto successo in passato nella tenuta. Il ragazzo non riuscirà a scusare suo nonno per quello che ha fatto e cercherà di rintracciare Don Gregorio, che molto probabilmente potrebbe essergli utile per capire tutto quello che è accaduto quando ancora era un bambino. Amalia scoprirà l’amore tra Vera e Lope e ne rimarrà spiazzata. La cameriera dopo un commovente e chiarificatore incontro con la madre, rinnoverà il suo affetto per il cuoco. Teresa sarà sempre più determinata a proteggere Marcelo; la ragazza lo spingerà a continuare a lavorare e a trovare un posto nella tenuta nonostante i suoi continui errori.

La Promessa Anticipazioni 9 maggio 2025: Manuel vuole la verità

Le confessioni di Jana hanno sconvolto Manuel. Il marchese ha pensato persino di rimandare le nozze con la sua amata ma poi, rendendosi conto di non poter vivere più senza di lei, ha cambiato idea e ha deciso di continuare sulla sua strada e di pensare finalmente alla sua felicità. I due innamorati si confronteranno ricordando i momenti in cui Dolores è stata assassinata e il povero Curro è stato rapito. Manuel cercherà di rammentare qualcosa del suo passato e inizierà a pensare di dover cercare più a fondo e di dover scoprire finalmente la verità dietro a questi oscuri segreti, che hanno costretto Jana a tornare nel posto dove sua madre è stata uccisa. Il giovane penserà di rintracciare Gregorio, sicuro che l’ex maggiordomo possa saperne qualcosa in più.

Vera pronta a difendere il suo amore per Lope ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Vera sta passando sempre più tempo insieme a sua madre. Le due stanno scrivendo un libro di ricette, un modo escogitato dalla duchessa per rimanere accanto alla figlia e per poterle parlare indisturbata. Amalia scoprirà che la sua bambina si è innamorata e si è fidanzata con il cuoco Lope. La cosa non le farà per nulla piacere, ma non se la sentirà di mettersi in mezzo in un amore che riconoscerà immediatamente come puro. Vera riuscirà a convincerla a lasciarla stare e a lasciarle vivere la sua vita; una volta sola con Lope, gli prometterà di essergli per sempre fedele e soprattutto di non lasciarsi condizionare più da paure e da dubbi, che hanno in passato messo a repentaglio la loro relazione

La Promessa: Teresa proteggerà Marcelo a ogni costo

Teresa è tornata alla tenuta con suo marito. La ragazza ha ricevuto una dolce accoglienza da parte dei suoi colleghi, che le hanno promesso di aiutarla come potranno. La cameriera, ora domestica personale di Cruz, è riuscita a convincere Don Romolo ad assumere Marcelo ma il ragazzo si sta rivelando incapace di svolgere le attività di valletto. Petra ha già pensato di cacciarlo, vendicandosi così della fidanzata del suo defunto figlio, colpevole secondo lei di aver dimenticato troppo presto Feliciano. Teresa non vorrà mollare la presa e soprattutto non vorrà permettere a nessuno di mettere in difficoltà il suo consorte; per questo lo spronerà a tenere duro e a non farsi scoraggiare dai suoi continui passi falsi.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 5 all'11 maggio 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.