La Promessa Anticipazioni 7 maggio 2025: Curro sospetta che Julia sia un'imbrogliona!

Nella puntata de La Promessa in onda il 7 maggio 2025 su Rete4 vedremo Curro cominciare a sospettare che Julia nasconda qualcosa. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame della Soap.

Curro dovrà avere ancora a che fare con Julia. Le anticipazioni de La Promessa in onda il 7 maggio 2025 alle ore 19.35 su Rete 4 ci rivelano che la ragazza riuscirà a ottenere di rimanere alla tenuta, proponendosi per restaurare il ritratto di Carmen la prima moglie di Don Alonso. Il barone non ne sarà per niente contento e comincerà seriamente a infastidirsi dalla presenza della nuova arrivata. Il fratello di Jana sospetterà che sia un'imbrogliona e che nasconda qualcosa di molto importante. Marcelo si rivelerà un vero e proprio disastro ai fornelli e la cosa farà infuriare Lope ma anche Petra. Teresa tenterà di aiutarlo ma la governante sarà irremovibile e vorrà cacciarlo. Santos troverà il diario personale di Maria e rivelerà a Petra il suo contenuto mentre Amalia si avvicinerà a Vera rivelandole qualcosa di sconvolgente, che però non riuscirà ad approfondire per via del poco tempo a disposizione con la figlia...

La Promessa Anticipazioni 7 maggio 2025: Curro sospetta di Julia

Curro sta cercando di liberarsi di Julia. La ragazza è diventata un vero e proprio tormento per lui. Lo sta infatti ossessionando con domande che riguardano la guerra e di cui il barone non comprende il motivo. In lui si farà largo il pensiero che la nuova arrivata sia un'imbrogliona e che stia nascondendo qualcosa di molto importante e scottante, che non vuole ancora confessare. Quello che certo è che dovrà averla ancora tre piedi per molto. Julia otterrà il permesso di rimanere alla tenuta dopo aver promesso di restaurare il ritratto di Carmen, la prima moglie di Don Alonso. Che verità si cela dietro a questo personaggio arrivato all’improvviso nella vita di Martina e del suo amato?

La Promessa Anticipazioni: Petra pronta a cacciare Marcelo e a vendicarsi di Teresa

Petra ha aggredito Teresa e l’ha accusata di essere una donna priva di sentimenti sinceri. La governante non ha gradito che la fidanzata del suo defunto figlio si sia sposata con un altro e che quindi abbia dimenticato, a suo dire, il suo adorato bambino. La capo cameriera sta facendo di tutto per rendere la vita impossibile sia a Teresa che a suo marito Marcelo, che si rivelerà un vero e proprio disastro in cucina. Mentre sua moglie cercherà di aiutarlo e di arginare i suoi errori, Petra approfitterà di questi per prendersi la sua vendetta e non vorrà sentire ragioni: il ragazzo deve andarsene e deve farlo subito. Riuscirà la dolce cameriera a evitare che il suo consorte venga allontanato dalla tenuta, proprio ora che entrambi hanno avuto l’opportunità di lavorarvi?

Santos sempre più feroce, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Santos troverà il diario personale di Maria e non si farà alcun tipo di scrupolo di rivelare a Petra tutto il suo contenuto. La governante metterà in giro voci e pettegolezzi, scatenando malumori e purtroppo malelingue. La Fernandez, già largamente abbattuta per la partenza del suo Salvador, dovrà fronteggiare questa nuova sfida. Intanto Vera e sua madre cominceranno a scrivere il libro di ricette. Durante una delle loro giornate insieme, Amalia farà una confessione a sua figlia ma purtroppo il tutto rimarrà sospeso; le due saranno interrotte e non riusciranno ad andare avanti in un discorso che potrebbe molto presto rivelarsi più spinoso del previsto.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.