La Promessa Anticipazioni dal 23 al 30 marzo 2025: Curro corre a salvare Martina!

Vediamo cosa succederà nelle puntate de La Promessa in onda dal 23 al 30 marzo 2025 su Canale5.

Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate de La Promessa in onda dal 23 al 30 marzo 2025. Nella settimana vedremo Curro correre in soccorso di Martina in manicomio mentre Catalina accetterà di partecipare alla cena di bentornato di Manuel solo se verrà invitato anche Adriano. Santos si vendicherà di Vera e inviterà alla tenuta, al té di Margarita, la duchessa de Carril, sua madre.

La Promessa Anticipazioni: ecco cosa succederà nella Soap dal 23 al 30 marzo 2025

Domenica 23 marzo 2025

Martina è sempre più in difficoltà a causa delle cure, terribili, a cui è sottoposta. La ragazza sta perdendo lentamente ma inesorabilmente la capacità di reagire. Catalina, dopo la notte trascorsa con lui, chiede ad Adriano di smettere di essere formali l’uno con l’altra. Manuel arriva nell’hangar e per la sorella è una vera sorpresa. Curro cerca di chiarire le cose con Cruz e di riportare tra loro la pace.

Lunedì 24 marzo 2025

Curro scopre che Martina è stata rinchiusa in manicomio. Ayala lo informa di aver fatto ricoverare la ragazza perché colpevole di averlo avvelenato. Margarita rivela di non essere mai stata molto convinta della colpevolezza della figlia ma confessa di aver voluto comunque procedere per salvare la figlia dalla prigione. Jana e Maria sono nella grotta con Pia e Petra si infuria non trovandole alla tenuta.

Margarita, Antonia e Cruz brindano al ritorno di Manuel a casa mentre Salvador riesce a racimolare solo 178 pesetas e 28 centesimi per aiutare Virtudes a dimostrare ai suoceri di essere in grado di allevare Adolfo. Purtroppo si tratta solo della metà della somma necessaria ma Candela non perde le speranze. In manicomio, il dottore non crede che Martina debba essere sottoposta al trattamento ma è costretto comunque a firmare i documenti per cominciare la cura sedativa. Petra mette di nuovo zizzania tra Santos, Vera e Lope e poi comincia a interrogare i maggiordomi sull’assenza, fin troppo prolungata, di Maria e Jana. La cameriera è certa che l’abbiano ingannata. Don Romulo e Don Ricardo non intendono cedere. Il ritorno di Curro e Manuel dà un po’ di respiro alla tensione che si sta propagando nella tenuta.

Martedì 25 marzo 2025

Catalina confida a Manuel cosa è successo tra lei e Cruz. La ragazza rivela al fratello che sua madre l’ha umiliata rivelando ai giornali la notizia del suo fidanzamento fallito con Pelayo. Virtudes restituisce a Don Romulo il calice liturgico e lo fa davanti a sua madre Simona. La ragazza si scusa e motiva le sue azioni: voleva solo avere la possibilità di riabbracciare suo figlio.

Mercoledì 26 marzo 2025

Don Lorenzo rivela a Don Alonso che Maria Antonia gli ha raccontato tutto. Il marchese, sconvolto e preoccupato che queste notizie rovinino il suo matrimonio, affronta la donna ma lei nega ogni cosa. Il marchese la invita a lasciare la tenuta. Margarita cerca di distrarsi e di ritrovare un po’ di serenità dopo quanto accaduto con la figlia. La marchesa pensa di organizzare un tè con delle amiche e dà a Santos il compito di preparare gli inviti. Visto che non può più usare l’hangar, Manuel chiede di poter avere una stanza dove poter lavorare.

Giovedì 27 marzo 2025

Maria Antonia è gelosa di Cruz e Don Alonso che sembrano essersi riavvicinati, complice il ritorno di Manuel a casa. Quest’ultimo chiede alla sorella di partecipare alla sua festa di bentornato e Catalina accetta a condizione che ci sia anche Adriano, che le ha appena rivelato di provare per lei dei forti sentimenti. In manicomio, Martina tenta di tenere a bada Juana, preoccupata che la ragazza – instabile – possa attaccarla ancora. Santos rassicura Don Ricardo di aver spedito gli inviti per la merenda di Margarita e di aver smesso di essere ossessionato da Vera, con cui ha appianato i dissidi. Davanti a Petra il ragazzo rivela però di aver già messo in atto la sua vendetta contro la giovane e contro Lope.

Venerdì 28 marzo 2025

Padre Fermin perdona Virtudes per il furto ma purtroppo la ragazza deve lasciare il suo ruolo di perpetua. Don Romulo informa Alonso che la tomba di Pia è stata profanata. Il marchese si mette in allarme. Margarita scopre che tra gli invitati alla sua merenda ci sarà anche la duchessa De Carril, la madre di Vera.

Sabato 29 marzo 2025

Curro decide di salvare Martina e con la complicità di Manuel di correre da lei. Il ragazzo riesce a introdursi nel giardino della struttura, la copre con una giacca e fingendo noncuranza la conduce via. I due sono costretti a darsi alla fuga quando suona l’allarme. Margarita intanto rimane stupita della presenza della duchessa de Carril, poiché nella lista che lei aveva consegnato a Santos c’erano solo quattro invitate. La marchesa chiede a Salvador di indagare. Don Ricardo, avvertito del fatto, sospetta che possa essere stata Petra a organizzare tutto e teme che la governante abbia voluto screditarlo agli occhi dei nobili. Petra però nega di aver orchestrato tutto questo.

Domenica 30 marzo 2025

Vera viene chiamata a servire i dolci durante la merenda. La ragazza si trova di fronte a sua madre e scappa via. La duchessa la insegue e le intima di fermarsi per riuscire, una volta per tutte, a parlare. Vera la supplica di far finta di non averla vista e le chiede di fingere che sia ancora morta. Intanto Adriano si presenta alla cena con abiti eleganti. Il ragazzo vuole fare bella figura e conquistare Catalina.

