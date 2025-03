La Promessa Anticipazioni 30 marzo 2025: Vera prega sua madre di dimenticarsi di lei!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 30 marzo 2025 su Rete4. Le anticipazioni ci rivelano che Vera pregherà sua madre di lasciare la tenuta senza rivelare la sua identità e di continuare a dire che lei sia morta. La duchessa l'accontenterà?

Il piano di Santos sta funzionando alla grande. Nella puntata de La Promessa in onda il 30 marzo 2025, alle ore 19.35 su Rete4, Vera si troverà faccia a faccia con sua madre e dovrà trovare velocemente una soluzione al terribile guaio in cui si è trovata. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la giovane pregherà la duchessa di fingere che lei sia morta e di lasciare la tenuta senza rivelare a nessuno della sua vera identità. Più tardi Adriano si presenterà alla cena organizzata in onore di Manuel e Curro, tornati a casa dalla guerra. Il ragazzo sarà elegantissimo per far fare bella figura a Catalina, a cui ha rivelato i suoi sentimenti.

La Promessa: Santos si è vendicato di Vera

Santos ha preparato la sua vendetta nel modo più subdolo possibile. Il ragazzo è a conoscenza del segreto della giovane e ha così aggiunto un invito al tè di Margarita. Ha fatto sì che la duchessa De Carril si presentasse alla tenuta e potesse avere un nuovo faccia a faccia con sua figlia. Il valletto ha voluto punire la cameriera dopo aver saputo che lei e Lope hanno ripreso a frequentarsi e questo non è per lui sopportabile. Se lui non può avere Vera nemmeno il cuoco potrà averla e quindi cercherà di metterla nei guai e di svelare la sua vera identità.

La Promessa Anticipazioni 30 marzo 2025: Vera prega sua madre di dimenticarla

Vera verrà chiamata a servire i dolci durante la merenda di Margarita e si ritroverà faccia a faccia con sua madre. La ragazza sbiancherà completamente e con una scusa, riuscirà ad allontanarsi dal salotto e a darsi alla fuga. La duchessa non vorrà perdere l’occasione di parlare con sua figlia e chiarire una volta per tutte cosa intende fare. La nobile la inseguirà e le intimerà di fermarsi e di parlare con lei. Vera l’accontenterà ma la supplicherà di fingere di non averla vista ma soprattutto di crederla ancora morta. La duchessa l’accontenterà?

Adriano e Catalina insieme alla tenuta ma è scandalo, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Catalina ha promesso a Manuel di partecipare alla festa di bentornato organizzata per lui e per Curro. La marchesina ha però chiesto in cambio che Adriano l’accompagnasse e suo fratello ha accettato di estendere l’invito al giovane che ha conquistato il cuore della marchesina. Il mezzadro si vestirà elegantissimo e si presenterà in grande spolvero accanto alla giovane figlia di Don Alonso. Ma la loro coppia scatenerà lo scandalo. I marchesi non accetteranno che Catalina si accompagni a un semplice contadino e la ostacoleranno in ogni modo. La ragazza però non si lascerà certo fermare dai commenti poco entusiastici della sua famiglia.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.