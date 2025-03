La Promessa Anticipazioni 29 marzo 2025: Curro salva Martina!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 29 marzo 2025 su Rete4. Le anticipazioni ci rivelano che Curro correrà in manicomio e porterà via Martina! La marchesina sarà finalmente in salvo.

Martina tornerà presto a casa, parola di Curro. Nella puntata de La Promessa in onda il 29 marzo 2025, alle ore 19.35 su Rete4, il giovane barone non riuscirà più a sopportare che la sua amata sia stata rinchiusa in manicomio. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il ragazzo, aiutato da Manuel, correrà in sanatorio e porterà via la marchesina dalla clinica. I due saranno però costretti a una rocambolesca fuga. Intanto Don Ricardo penserà che a invitare la duchessa sia stata Petra e che la governante lo abbia fatto per screditarlo agli occhi dei marchesi ma la governante negherà tutto.

La Promessa Anticipazioni 29 marzo 2025: Curro corre a salvare Martina

Curro è in ansia per Martina da quando ha scoperto che è in manicomio. Da quel momento non è riuscito a togliersi dalla testa l’idea di dover correre da lei per salvarla. Il ragazzo non ha creduto neanche per un momento che la sua amata possa aver tentato di avvelenare Ayala ed è certo che sia qualche altra spiegazione. La marchesina non ha alcuna ragione di rimanere in sanatorio e non deve essere sottoposta a nessuna cura. Il barone deciderà di intervenire e con l’aiuto di Manuel, suo fido alleato da sempre, la raggiungerà.

La Promessa: Curro e Martina fuggono dal manicomio

Curro si intrufolerà nel manicomio e raggiungerà Martina nel giardino della struttura. Facendo finta di nulla, coprirà la giovane con una giacca e si avvierà di fretta verso i cancelli. Purtroppo gli infermieri daranno l’allarme e i due ragazzi saranno costretti a una veloce fuga per sfuggire alle guardie, decise a riportare la marchesina nella sua stanza e probabilmente a non farla uscire mai più da là. Intanto alla tenuta, Margarita cercherà di capire chi abbia inviato il suo invito alla duchessa De Carril. La marchesa vorrà immediate spiegazioni e chiederà a Salvador di indagare.

Don Ricardo accusa Petra di averlo umiliato nella puntata de La Promessa

Don Ricardo sarà mortificato per quanto successo e si scuserà con Margarita. Il maggiordomo penserà che dietro a quanto accaduto ci sia lo zampino di Petra, decisa a screditarlo e a umiliarlo davanti ai marchesi. La governante si difenderà con forza e dirà di non avere nulla a che fare con la situazione che si è appena creata nel salotto de La Promessa. Non è stata lei a inviare l’invito alla duchessa e stavolta è davvero innocente.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.