La Promessa Anticipazioni 25 marzo 2025: Catalina sconvolge Manuel con una confessione scottante!

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 25 marzo 2025 su Rete4. Le anticipazioni ci rivelano che Catalina lascerà Manuel senza parole rivelandogli il vero motivo per cui ha deciso di non vivere più nella loro casa.

Tra Catalina e Manuel ci sarà un prezioso chiarimento, che metterà in luce il grande affetto tra i due fratelli. Le anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 25 marzo 2025, alle ore 19.35 su Canale5, la marchesina rivelerà al suo fratellino il motivo per cui ha deciso di trasferirsi a vivere nell’hangar. La ragazza gli confesserà di aver voluto prendere le distanze da Cruz, colpevole di aver dato in pasto ai giornalisti la notizia del suo fallito fidanzamento con Pelayo. La giovane, umiliata e infuriata per questo tradimento, ha deciso di lasciare le sue stanze, sino a quando la sua matrigna non le chiederà pubblicamente scusa. Intanto Virtudes dovrà restituire il calice liturgico rubato a Padre Fermin. La ragazza verrà scoperta e lo consegnerà nelle mani di Don Romulo davanti a una preoccupata Simona. La giovane si scuserà e rivelerà di aver compiuto questo furto solo per avere i soldi necessari a riabbracciare suo figlio.

La Promessa: Manuel sconvolto dal trasferimento di Catalina nell’hangar

Curro e Manuel sono tornati a casa. Dopo aver affrontato mesi difficili al fronte, i due ragazzi sono riusciti a rientrare alla tenuta sani e salvi. Hanno però subito notato che durante la loro assenza qualcosa è cambiato anzi più di qualcosa. Curro ha scoperto che Martina è in manicomio mentre Manuel non ha trovato sua sorella nelle sue stanze ed è venuto a conoscenza del suo trasferimento nell’hangar. Deciso a capire perché la ragazza abbia fatto questa scelta, si è presentato a sorpresa da lei, cogliendola in compagnia di Adriano, dopo una notte d’amore. I due ragazzi hanno cominciato a parlare di quello che è successo a entrambi in questo lungo periodo e la marchesina deciderà di raccontargli tutta la verità.

La Promessa Anticipazioni 25 marzo 2025: Catalina rivela a Manuel del tradimento di Cruz

Catalina deciderà di essera sincera con suo fratello e di non tenergli nascosto nulla, come è sempre stato tra loro. La ragazza gli racconterà di tutte le scoperte fatte su Pelayo e di come Cruz abbia sempre agito nell’ombra contro di lei. La marchesina confesserà al suo fratellino che sua madre l’ha umiliata, gettandola in pasto ai giornalisti, rivelando loro del suo fidanzamento fallito e facendola piombare nella vergogna. Gli dirà di essersi quindi voluta allontanare dalla tenuta per non vivere sotto il suo stesso tetto e di aver promesso di tornare solo quando Cruz le chiederà pubblicamente perdono. Manuel comprenderà perfettamente le ragioni della sorella e non sarà per nulla contento del comportamento della madre ma chiederà comunque un favore alla primogenita di Don Alonso.

Il furto di Virtudes viene scoperto nella puntata de La Promessa

Salvador è riuscito a racimolare solo metà del denaro necessario per aiutare Virtudes a riabbracciare e crescere con sè Adolfo. La ragazza ha quindi perso la testa e si è resa protagonista di un furto. Ha sottratto a Don Fermin il calice liturgico della chiesa del paese. La giovane verrà scoperta e sarà costretta a restituire il maltolto a Don Romulo, davanti agli occhi imbarazzati e spaventati di sua madre Simona. La giovane cameriera prometterà di fare ammenda e si scuserà davanti a tutti, dicendo di aver agito per disperazione e senza voler fare del male a nessuno. Le sue parole basteranno a salvarla da severe punizioni?

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.