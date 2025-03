La Promessa Anticipazioni 23 marzo 2025: Curro cerca di fare pace con Cruz mentre Manuel sconvolge Catalina

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 23 marzo 2025 su Rete4. Le anticipazioni ci rivelano che Curro vorrà fare pace con Cruz e mettere fine alla loro guerra. Intanto Manuel correrà da sua sorella e Catalina sarà molto sorpresa di vederlo. Ecco nel dettaglio cosa accadrà.

Il ritorno di Curro e Manuel alla tenuta potrebbe risolvere presto diversi problemi che stanno tormentando gli inquilini della Villa dei Lujàn. Nella puntata de La Promessa in onda il 23 marzo 2025, alle ore 19.35 su Rete4, il giovane barone tenterà di fare pace con sua zia Cruz. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il ragazzo, che ormai non ha più paura di nulla, si farà avanti con la marchesa e cercherà di risolvere le loro tensioni. Intanto Manuel andrà a cercare Catalina nell’hangar. La ragazza sarà sorpresa dal trovarsi davanti il fratello. Martina continuerà ad avere guai in manicomio ma presto il suo innamorato correrà a salvarla.

La Promessa Anticipazioni 23 marzo 2025: Curro cerca di far pace con la marchesa

Curro e Manuel sono tornati e per i due ragazzi è tempo di riprendere la loro vita e la loro normalità. Non sarà facile per nessuno dei due, visto quello che hanno passato in guerra ma entrambi troveranno il modo di reagire alle brutture che hanno visto. Curro troverà il coraggio di affrontare una volta per tutte sua zia Cruz e di chiederle di smetterla con la loro assurda guerra. Il giovane barone sarà determinato a risolvere qualsiasi tensione con la sorella di sua madre e di riportare finalmente la pace. Cruz sarà disposta ad ascoltarlo?

Manuel sorprende Catalina nella puntata de La Promessa

Manuel scoprirà che Catalina non vive più alla tenuta e ha deciso di trasferirsi nell’hangar. Il giovane capirà subito che la sua sorellona ha avuto dissidi con sua madre e correrà da lei per riabbracciarla. La marchesina - reduce da una notte d’amore con Adriano, che cambierà per sempre il loro rapporto e la vita della ragazza – sarà presa alla sprovvista e sarà sconvolta quanto felice di riabbracciare il suo amato fratello ma soprattutto comincerà a sperare che le cose, da ora in avanti, possano cambiare per tutti.

La Promessa: Martina in pericolo… ma sta arrivando Curro!

Curro verrà a sapere che Martina è stata accusata di aver avvelenato Ayala e che, per questo, è stata rinchiusa in manicomio. Il giovane barone deciderà di correre da lei per aiutarla e farà una scelta molto saggia, visto quello che la ragazza sta subendo in sanatorio. Nessuno le è amico ed è ormai diventata bersaglio di angherie terribili da parte delle sue compagne. Il fratello di Jana sarà la sua e unica salvezza e forse il loro amore potrebbe essere destinato a rifiorire.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.