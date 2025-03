La Promessa Anticipazioni 24 marzo 2025: Petra mette a rischio il piano per salvare Pia mentre Curro è in ansia per Martina

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 24 marzo 2025 su Rete4. Le anticipazioni ci rivelano che Petra inizierà a indagare sull'assenza di Jana e Maria e Don Romulo e Don Ricardo cercheranno di impedire che la governante scopra il loro inganno. Ci riusciranno?

La Promessa ci aspetta con un nuovo appuntamento lunedì 24 marzo 2025, alle ore 19.35 su Rete4. Le anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che Petra comincerà a essere molto sospettosa e a interrogarsi sull’assenza, un po’ troppo prolungata di Jana e Maria. La governante chiederà spiegazioni a Don Romulo e Don Ricardo, che continueranno a coprire le due ragazze, che sono corse in aiuto di Pia. Intanto Curro scoprirà che Martina è stata portata in manicomio dopo le accuse di Ayala. Il giovane non crederà nemmeno per un momento che la marchesina abbia tentato di avvelenare il conte e capirà che nemmeno Margarita ne è così convinta ma che ha dovuto cedere per evitare che Ignacio spedisse sua figlia in prigione. Salvador avrà brutte notizie per Virtudes. Il giovane avrà racimolato solo 178 pesetas e 28 centesimi per aiutare la figlia di Simona a riabbracciare Adolfo ma si tratta purtroppo della metà del denaro necessario a convincere i nonni del bambino a lasciarlo con la loro madre. Nel sanatorio, Martina comincerà a essere sottoposta a dei duri trattamenti anche se i medici, visitandola, non avranno riscontrato in lei alcun tipo di patologia.

La Promessa Anticipazioni 24 marzo 2025: Petra mette a rischio il piano per salvare Pia

Jana e Maria sono corse in aiuto di Pia, debilitata e in pericolo. Le due cameriere devono starle accanto per occuparsi di lei e sono pronte a mettere a segno la seconda parte del piano, quella che prevede che l’ex governante si ricongiunga con suo figlio, scampando alla furia di Don Gregorio, ora più che mia certo che lei sia viva. L’assenza delle due dalla tenuta è stata giustificata da Don Romulo e Don Ricardo, che hanno inventato un’importante faccenda che le ragazze hanno dovuto sbrigare per conto di alcuni amici dei marchesi. Ma questa scusa comincerà a non reggere più, almeno non per Petra. La governante inizierà a indagare più a fondo e potrebbe presto scoprire l’inganno. Se così fosse la vita di Pia sarebbe appesa di nuovo a un filo. La madre di Feliciano è infatti in combutta con Gregorio e non si farebbe alcun problema a informarlo delle sue scoperte.

La Promessa Anticipazioni: Curro scopre che Martina è in manicomio

Curro e Manuel sono tornati e la loro presenza alla tenuta sta diventando un balsamo per alcune ferite aperte… ma non per tutte. Margarita, Antonia e Cruz brinderanno al ritorno del giovane erede dei Lujàn e la marchesa sarà veramente felice di riavere suo figlio di nuovo a casa mentre sarà meno entusiasta di riavere suo nipote, che tornerà a essere una spina nel fianco, stavolta però non per lei. Curro scoprirà che Martina è stata portata in manicomio per aver tentato di avvelenare Ayala. Il conte glielo racconterà personalmente mentre Margarita confesserà di non essere certa che sua figlia abbia perso così tanto la testa ma di non essersi voluta opporre per impedire che la sua bambina finisse in galera, sorte ben più terribile del sanatorio. Nel figlio di Don Lorenzo, anzi di Don Alonso, comincerà ad accendersi un solo desiderio: riportare la sua amata a casa e in fretta!

Il sogno di Virtudes si allontana nella puntata de La Promessa

Petra metterà zizzania ovunque, anche tra Vera, Lope e Santos, dicendo a quest’ultimo che la sua “amica” lo sta imbrogliando e che si sta rifrequentando con il cuoco. Intanto Salvador riuscirà a racimolare solo 178 pesetas e 28 centesimi, la metà della cifra che serve a Virtudes per convincere i suoceri a concederle di allevare Adolfo. Candela non perderà le speranze ma la ragazza, disperata, finirà per compiere un gesto folle che la metterà ancora più nei guai e la allontanerà ancora di più dal suo sogno. Intanto in manicomio Martina verrà sottoposta a dei durissimi trattamenti.

