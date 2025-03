La Promessa Anticipazioni 28 marzo 2025: Vera è terrorizzata. Santos l'ha messa nei guai!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 28 marzo 2025 su Rete4. Le anticipazioni ci rivelano che la vendetta di Santos colpirà nel segno. Vera sarà nei guai sino a collo!

La vendetta di Santos si rivelerà spietata e Vera si troverà in grande difficoltà. Nella puntata de La Promessa in onda il 28 marzo 2025, alle ore 19.35 su Rete4, Margarita scoprirà che alla sua festa è stata invitata una persona in più. La marchesa si troverà davanti alla duchessa de Carril, che la ringrazierà per il suo invito e sarà molto felice di essere di nuovo alla tenuta, dove si nasconde sua figlia Vera. Vera scoprirà con orrore che la sua mamma è tornata e stavolta non riuscirà a evitarla. Intanto Padre Fermin perdonerà Virtudes ma la informerà di doverla licenziare. Don Romulo informerà Don Alonso che la tomba di Pia è stata profanata e così facendo cercherà di ottenere un aiuto dal marchese per fermare la follia di Don Gregorio.

La Promessa Anticipazioni 28 marzo 2025: La vendetta di Santos colpisce in pieno Vera

Santos ha preparato la sua vendetta con cura e nella puntata de La Promessa vedremo che Vera verrà colpita in pieno dal subdolo piano del ragazzo. Alla tenuta, per la merenda organizzata da Margarita, si presenteranno le quattro amiche chiamate dalla marchesa più una quinta invitata inaspettata: la duchessa De Carril. La madre di Martina sarà molto stupita di trovarsela davanti e scopriremo che non aveva alcuna intenzione di invitare la donna al suo tè pomeridiano. Vera sarà in difficoltà visto che la duchessa non si lascerà scappare l'occasione di parlare con sua figlia e cercare di convincerla a tornare a casa con lei.

La Promessa Anticipazioni: Virtudes licenziata… ma da Padre Fermin

Vera dovrà destreggiarsi con l’arrivo inaspettato di sua madre, che la metterà in grande difficoltà. Intanto Virtudes, dopo aver restituito il calice sottratto a Padre Fermin, dovrà subire le conseguenze del suo furto. Il sacerdote la perdonerà e capirà la sua disperazione ma la informerà di non potersi più fidare di lei e di non poterla quindi più tenere come sua perpetua; dovrà licenziarla. La figlia di Simona si troverà di nuovo nei guai. Senza il lavoro in canonica non riuscirà sicuramente a racimolare il denaro necessario per convincere i suoi suoceri a lasciarle crescere Adolfo. La giovane ne sarà distrutta.

Don Romulo cerca l’aiuto di Don Alonso per fermare Gregorio, ecco cosa succederà ne La Promessa

Petra rischia di scoprire il piano di Don Romulo, Jana, Maria per aiutare Pia. Il maggiordomo non può permettere che questo accada ma con Gregorio a piede libero e ormai certo che sua moglie sia viva, dovrà giocare ulteriormente d’astuzia. Correrà quindi a informare Don Alonso che la tomba dell’ex governante è stata profanata e metterà il marchese in allarme. Il nobile, che non ha alcuna intenzione di permettere che un folle si aggiri nelle sue terre, prenderà sicuramente delle ulteriori precauzioni, che daranno a Jana, Maria e Pia un altro po’ di respiro e magari riusciranno persino a permettere loro di passare alla fase successiva della loro strategia, ovvero quella che prevede che Pia raggiunga Diego e lasci le terre dei Lujàn per sempre. Ci riuciranno?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 23 al 30 marzo 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.