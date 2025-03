La Promessa Anticipazioni 27 marzo 2025: Santos prepara la sua vedetta. Vera sarà spacciata!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme succederà nella puntata de La Promessa in onda il 27 marzo 2025 su Rete4. Le anticipazioni ci rivelano che Santos preparerà una vendetta spietata contro Vera. Per la cameriera saranno guai. Catalina parteciperà alla festa in onore di Manuel e Curro ma solo se con lei ci sarà Adriano.

Nella puntata de La Promessa in onda il 27 marzo 2025, alle ore 19.35 su Rete4, vedremo Santos affilare i coltelli, pronto a prendersi la sua vendetta contro Vera. Il ragazzo informerà Don Ricardo di aver proceduto a inviare gli inviti per la merenda organizzata da Margarita e rassicurerà il padre di aver smesso di essere ossessionato dalla sua collega cameriera. In realtà il valletto avrà ben altre idee in testa che confesserà solo a Petra. Intanto Maria Antonia negherà davanti a Don Alonso di aver raccontato tutto a Don Lorenzo e non vorrà lasciare la tenuta. La donna però non riuscirà a mascherare la sua gelosia nei confronti dei marchesi, sempre più uniti. Catalina accetterà di partecipare alla festa di bentornato di Manuel ma a patto che con lei ci sia Adriano, che le ha appena rivelato i suoi sentimenti. Martina, in manicomio, dovrà cercare di tenere a bada l’irrequietezza di Juana, che ha già dimostrato di essere molto pericolosa.

La Promessa Anticipazioni 27 marzo 2025: Santos pronto alla vendetta contro Vera

Vera è riuscita a liberarsi dell’ossessione di Santos ma purtroppo si renderà conto che la pace è destinata a durare molto poco. Petra ha rivelato al valletto che la sua amata non è stata del tutto sincera con lui e ha ripreso a frequentare Lope, di nascosto. Il ragazzo, in preda alla rabbia, deciderà di vendicarsi di lei e la merenda organizzata da Margarita sarà per lui l’occasione adatta per mettere a segno il suo piano. Il giovane rassicurerà suo padre di aver scritto e inviato gli inviti per il tè e di aver fatto esattamente come detto dalla nobildonna ma soprattutto prometterà a Don Ricardo di non mettersi più nei guai e di non lasciarsi trascinare dai suoi sentimenti per Vera. Poi però confesserà a Petra di aver fatto qualcosa che farà crollare la domestica e la riporterà tra le sue grinfie.

La Promessa Anticipazioni: Maria Antonia brucia di gelosia

Don Alonso è nei guai e deve trovare presto una soluzione per evitare che Cruz scopra un segreto che nessuno deve scoprire. Il marchese ha chiesto spiegazioni a Maria Antonia e lei gli ha giurato di non aver raccontato nulla di scottante a Don Lorenzo. Il conte non sa tutto quello che è accaduto tra loro e per questo non c’è alcun motivo per cui lei debba lasciare la tenuta, così come lui le chiede. Don Alonso ci crederà e tenterà di ricucire ancora di più il suo rapporto con la moglie, che sembrerà procedere al meglio. Questo farà ingelosire Maria Antonia, che non sopporterà di vedere i marchesi di nuovo così affiatati.

Catalina tornerà a casa ma solo accanto ad Adriano, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Catalina ha sconvolto Manuel raccontandogli tutta la verità su quanto accaduto tra lei e Cruz, in sua assenza. La ragazza ha confessato al fratello di non voler tornare alla tenuta, se non dopo che la matrigna le avrà chiesto scusa. Il giovane marchese le ha assicurato il suo sostengo ma le chiederà anche di mettere da parte, per una serata, il suo astio e di partecipare alla sua festa di bentornato. Catalina accetterà ma chiederà in cambio di poter portare con sé Adriano, che le ha rivelato i suoi sentimenti, che lei condivide con grande passione. Manuel sarà d’accordo con lei ma entrambi saranno certi che la presenza del mezzadro scandalizzerà tutti, soprattutto Cruz. Intanto Martina tenterà di tenere a bada Juana, spaventata da quello che la giovane potrebbe fare.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 23 al 30 marzo 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.