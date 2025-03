La Promessa Anticipazioni 26 marzo 2025: Don Lorenzo fa tremare Alonso. Il marchese è nei guai!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 26 marzo 2025 su Rete4. Le anticipazioni ci rivelano che Don Lorenzo rivelerà a Don Alonso di sapere tutto su lui e Maria Antonia. Il marchese, spaventato che Cruz scopra tutto, dovrà correre ai ripari... e in fretta!

Don Alonso tremerà e sarà tutta colpa di Don Lorenzo. Nella puntata de La Promessa in onda su Rete4 il 26 marzo 2025, alle ore 19.35, il conte tornerà a pungolare il marchese sulla questione Maria Antonia. Il “padre” di Curro rivelerà a suo cognato che l’amica di Cruz, ospite della loro tenuta da qualche tempo, gli ha confessato tutto su di loro. Alonso, spaventato che queste voci comincino a circolare e lo mettano in serio pericolo con Cruz, affronterà Maria Antonia personalmente e le chiederà, un’altra volta, di andarsene. Margarita cercherà di non pensare alla figlia e di ritrovare un po’ di pace. Penserà quindi di organizzare un tè alla tenuta e di invitare alcune amiche. La nobile darà a Salvator il compito di scrivere e spedire gli inviti. Intanto Manuel chiederà ai suoi genitori di poter avere un’altra stanza in cui poter lavorare ora che l’hangar è occupato da Catalina.

La Promessa Anticipazioni 26 marzo 2025: Guai in vista per Don Alonso!

Don Lorenzo ha corteggiato Maria Antonia senza grande successo; ha però ottenuto la sua fiducia e scoperto così delle informazioni molto succose che lui potrà usare a suo vantaggio, senza che nessuno possa fare qualcosa per fermarlo. Il conte ha già fatto sapere a Don Alonso di aver capito che tra lui e l’amica di Cruz c’è simpatia ma stavolta deciderà di picchiare duro e di mettere il marchese in difficoltà. Gli dirà che la sua ospite gli ha confessato tutto quello che è successo tra loro, bacio e litigate successive comprese, e fingerà di essere piuttosto preoccupato per lui. Don Alonso rimarrà di stucco anzi proprio di sasso e avrà il terrore che queste voci possano arrivare alle orecchie di sua moglie. Per evitare che il suo matrimonio attraversi di nuovo una crisi, che sta rientrando solo ora grazie al ritorno di Manuel, chiederà a Maria Antonia di lasciare la tenuta. Stavolta le sue richieste anzi i suoi ordini verranno eseguiti?

La Promessa Anticipazioni: Margarita cerca di non pensare a Martina

Margarita ha rivelato a Curro di non credere davvero che Martina abbia tentato di avvelenare il conte Ayala. Ma visto che le prove trovate incriminano sua figlia e lei non ha purtroppo, e al momento, armi per dimostrare il contrario, ha scelto il male minore per la sua bambina e ha accettato di spedirla in manicomio per non vederla in cella, con l’accusa di tentato omicidio. La scelta che ha fatto le pesa enormemente e non la lascia tranquilla. Per ritrovare un minimo di serenità e soprattutto per non pensare, organizzerà un tè alla tenuta e vorrà invitare alcune delle sue più care conoscenze. Darà così a Pelayo il compito di scrivere e inviare gli inviti. Il valletto se ne occuperà con molto interesse anche perché, così facendo, potrà prendersi la sua vendetta contro Vera e vedremo molto presto come farà.

Manuel pronto a sostenere Catalina a ogni costo nella puntata de La Promessa

Catalina ha sconvolto Manuel confessandogli che sua madre Cruz l’ha umiliata e l’ha portata ad allontanarsi dalla tenuta per non vivere sotto lo stesso tetto della marchesa. Il ragazzo è molto deluso dal comportamento di sua madre ma non stupito da quello che può combinare la donna. Per questo motivo sarà pronto a sostenere la sua sorellona in ogni sua decisione e non vorrà tornare a lavorare nell’hangar, per lasciare che Catalina possa viverci senza problemi. Il giovane chiederà ai suoi genitori di poter avere un’altra stanza dove poter svolere le sue funzioni; ai marchesi sarà chiaro che il suo intento è quello di aiutare la sorella e Cruz non ne sarà per nulla felice.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.