La Promessa Anticipazioni dal 18 al 24 novembre 2024: Petra e Ayala giurano vendetta con Cruz. La marchesa la pagherà!

Vediamo insieme le Anticipazioni de La Promessa e vediamo cosa succederà nelle puntate in onda dal 18 al 24 novembre 2024. Ecco le Trame episodio dopo episodio della Soap in onda su Rete4.

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle puntate de La Promessa dal 18 al 24 novembre 2024. La Soap va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle ore 19.45.

La Promessa Anticipazioni: ecco cosa succederà nella Soap dal 18 al 24 novembre 2024

Puntata di Lunedì 18 novembre 2024

Don Romulo e Maria si rendono conto di non essere preparati a gestire le negoziazioni con Don Lorenzo. I due decidono quindi di chiedere ai servitori una mano per formulare tutte le loro richieste affinché le loro rivendicazioni vengano approvate. Curro diventa ufficialmente il barone De Linaja mentre Jana decide di affrontare Abel sulla questione dell'incendio di Cordoba. Il dottore risponde in modo molto evasivo anche alla cameriera e la ragazza non ha modo di andare a fondo nella questione perché viene interrotta da Catalina, che rivela il suo imminente matrimonio con Pelayo.

Puntata di Martedì 19 novembre 2024

Le richieste di Don Romulo e Maria vengono ignorate dal Capitano e lo sciopero dei servitori continua. I marchesi rischiano di dover saltare addirittura la cena. Catalina e Pelayo cercano di riportare il buon umore in famiglia annunciando di aver finalmente scelto la data del loro matrimonio. Tra Don Lorenzo e Manuel sembra crescere una forte solidarietà mentre Salvador, scoperto dell'amore scoppiato tra Lope e Vera, si congratula con loro per aver finalmente trovato il coraggio di rivelarsi i propri sentimenti.

Puntata di Mercoledì 20 novembre 2024

Lo sciopero continua senza sosta e costringe i nobili a fare delle concessioni che non avrebbero mai voluto fare. Don Lorenzo, Romulo e Maria proseguono con le trattative e i domestici riescono a restituire a Jana il ruolo di cameriera. Vera continua a pensare che sia stata Maria a rubare i suoi soldi ma la cameriera giura di non aver combinato niente di tutto ciò mentre Ayala rivela Petra di essere ancora innamorato di lei. Jana confessa a Manuel di aver messo Abel a dura prova con una domanda a bruciapelo sulla sua presenza a Cordoba. Don Lorenzo cerca di capire cosa ci sia dietro al business delle marmellate e fa domande alla servitù. Petra comincia ad avere problemi con Cruz e si trova in grande difficoltà quando la marchesa le chiede di tacere e di non parlare più della morte di suo figlio Feliciano. Jana confessa a Curro di essere convinta che Don Alonso non sia coinvolto nella morte della loro madre.

Puntata di Giovedì 21 novembre 2024

Petra rivela ad Ayala un segreto molto scottante sulla famiglia dei marchesi. La domestica confessa al suo amante che Curro è figlio di Don Alonso, nato da una relazione tra una cameriera e il marchese. La domestica aggiunge che Cruz ne è al corrente ed è per questo che ha organizzato una trappola per uccidere il barone, proprio quell'imboscata che è costata la vita a Feliciano. Petra e Ayala furiosi contro Cruz organizzano una vendetta contro di lei. Abel rassicura Manuel e Cruz dicendo loro che Jimena sta migliorando grazie ad alcuni trattamenti all'avanguardia.

Puntata di Venerdì 22 novembre 2024

Candela spinge Simona a riallacciare i rapporti con i suoi figli, mentre Jana cerca di indagare ancora di più su Abel, cercando di ottenere maggiori dettagli sul suo coinvolgimento nell'incendio alla raffineria. Martina confida a Catalina di essere molto triste per la sua rottura con Curro, di cui è ancora innamorata ma con cui ha dovuto rompere per evitare che il ragazzo soffra. Manuel confessa a Jana di essere disposto ad annullare il suo matrimonio con Jimena e a rinunciare al suo titolo soltanto per amor suo. Don Lorenzo fa da mediatore tra i marchesi e servitori, negoziando solo parzialmente alcune richieste della servitù. I domestici rimangono piuttosto perplessi.

Puntata di Sabato 23 novembre 2024

Petra e Ayala sono pronti a vendicarsi di Cruz e la domestica rivela al suo innamorato i punti deboli della marchesa. Lo sciopero arriva all'apice e i marchesi cercano di fare una controproposta alle richieste della servitù. Nonostante le intimidazioni di Don Lorenzo a Don Romulo, che potrebbe essere persino licenziato, la decisione spetta solo ai domestici e saranno loro ad accettare la proposta dei nobili oppure continuare con lo sciopero.

Puntata di Domenica 24 novembre 2024

Jana vuole a tutti costi scoprire che cosa è successo a sua madre e segue il consiglio di Maria, ovvero quello di chiedere a Curro di indagare con il marchese riguardo al suo legame con Dolores. Abel scopre che Manuel sta cercando informazioni su di lui e decide di affrontarlo faccia a faccia. Il loro sarà un vero e proprio scontro. Simona è molto felice per il ritorno di sua figlia Virtudes a La Promessa mentre Don Lorenzo, che non ha smesso di indagare sugli affari di Pelayo, trova delle prove incriminanti all'interno del magazzino in cui sono conservate le marmellate.

