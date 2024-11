La Promessa Anticipazioni 24 novembre 2024: Don Lorenzo incastra Pelayo! E ora?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Rete4 il 24 novembre 2024. Nell'episodio della Soap, Don Lorenzo troverà delle prove incriminanti contro Pelayo. Abel affronterà Manuel e lo scontro tra i due sarà molto duro.

Nella puntata de La Promessa che ci farà compagnia il 24 novembre 2024, alle ore 19.45 su Rete4, Don Lorenzo stanerà i loschi traffici di Pelayo. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Capitano entrerà nel magazzino utilizzato per riporre le conserve e troverà delle prove incriminanti contro il conte. Il De La Mata correrà a informare a Martina o farà qualche mossa degna della sua cattiveria? Intanto Jana vorrà sapere a tutti i costi cosa sia successo a sua madre e seguirà il consiglio di Maria, ovvero quello di chiedere a Curro di indagare su Dolores con Don Alonso. Abel capirà che Manuel sta indagando su di lui e deciderà di affrontarlo faccia a faccia e tra di loro scoppierà uno scontro durissimo. Simona sarà molto felice per il ritorno di Virtudes.

La Promessa Anticipazioni puntata del 24 novembre 2024: Don Lorenzo incastra Pelayo, Video

Scopri le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 24 novembre 2024. Prima di leggere le trame complete dell'episodio della Soap, incuriosisciti con il video qui sotto.

Anticipazioni: Anticipazioni puntata del 24 novembre 2024

La Promessa Anticipazioni puntate del 24 novembre 2024: Don Lorenzo scopre i traffici di Pelayo

Da quando è tornato a La Promessa, Don Lorenzo ha intensificato le sue indagini su Pelayo. Messo in allarme da Margarita, sempre più convinta che il conte nasconda qualcosa, il Capitano ha aguzzato la vista e tra una trattativa e l’altra con i domestici, si è impegnato a capire cosa stesse tramando il futuro marito di Catalina. Il De La Mata troverà le risposte che cerca. Ebbene sì, riuscirà a entrare nel magazzino dove sono riposte le marmellate e troverà delle prove incriminati, che gli saranno utili per incastrare il ragazzo… o forse no. Don Lorenzo potrebbe infatti decidere di servirsi di queste novità per ricattare Pelayo e guadagnare pure lui grazie al redditizio commercio di armi. Succederà? E pare proprio di sì!

La Promessa Anticipazioni: Jana chiede a Curro di indagare sulla loro madre

Jana è ancora sconvolta dal fatto che Don Alonso sia il padre di Curro e sino a questo momento non ha voluto chiedere a suo fratello di fare domande specifiche al marchese, affinché la verità che sta cercando da anni e che l’ha portata a tornare a La Promessa, finalmente esca allo scoperto. Decisa a raggiungere il suo obiettivo e seguendo il consiglio di Maria, che l’ha più volte caldamente spinta a domandare a sguinzagliare Curro, troverà il coraggio di farlo davvero. Il suo Marcos capirà cosa è successo alla loro madre?

La Promessa Anticipazioni e Trame: Tra Abel e Manuel è scontro

Abel capirà che Manuel sta indagando su di lui e la cosa lo farà infuriare. Il medico vorrà fermare il suo amico e impedirgli di mettere il becco in questioni che non lo riguardano e che non devono riguardarlo. Lo scontro tra i due uomini sarà feroce e romperà per sempre il loro rapporto. Jana si troverà in mezzo tra due fuochi e sarà ancora più difficile nascondere ai marchesi l’amore che la lega a Manuel. Il dottore potrebbe infatti vendicarsi raccontando loro tutto. Simona invece sarà molto felice. Virtudes farà infatti ritorno a La Promessa. Madre e figlia saranno di nuovo insieme.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 18 al 24 novembre 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.45 circa su Rete4.