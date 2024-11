Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Rete4 il 23 novembre 2024. Nell'episodio della Soap, Don Romulo rischierà di essere licenziato e lo sciopero arriverà al suo apice. Petra confesserà ad Ayala tutti i punti deboli di Cruz.

Lo sciopero continua e arriva al suo apice. La puntata de La Promessa che ci farà compagnia il 23 novembre 2024, alle ore 19.45 su Rete4, sarà molto pericolosa per i domestici e Don Romulo. Le Anticipazioni dell’episodio ci rivelano che le trattative con i nobili diventeranno sempre più serrate e il maggiordomo, che non vuole arretrare di un passo, rischierà di essere licenziato. Deciso però a non mollare la presa e invogliato dalla determinazione di Maria, Romulo riuscirà a lasciare l’ultima parola ai suoi colleghi. Saranno loro a decidere se accettare la proposta dei nobili oppure continuare con lo sciopero. Intanto Petra rivelerà ad Ayala nuovi segreti su Cruz, affossando sempre più la marchesa e permettendo una vendetta con i fiocchi.

La Promessa Anticipazioni 23 novembre 2024: Don Romulo rischia di essere licenziato

Lo sciopero continuerà anche nella puntata de La Promessa in onda il 23 novembre 2024 anzi arriverà al suo apice. Don Lorenzo, che sino a ora ha cercato di garantire ai nobili un grosso margine di trattativa, dovrà passare alle minacce. Sì perché la determinazione della servitù comincerà a infastidire i marchesi e gli ospiti della tenuta e a mettere in seria difficoltà tutti. Senza l’aiuto dei camerieri La Promessa sta tremando. Don Romulo, nonostante le minacce di licenziamento, sfodererà ancora la sua verve combattiva e farà di tutto perché i negoziati proseguano e che siano a favore dei suoi colleghi.

La Promessa Anticipazioni: Ai domestici l’ultima parola!

Don Romulo e Maria stanno ottenendo con fatica alcune concessioni. Jana è tornata a lavorare come cameriera e non più come sguattera e qualcosa sta davvero cambiando. I nobili però non cedono a tutte le rivendicazioni dei propri dipendenti e si sta arrivando, lentamente, a una tregua. Vedremo infatti che i marchesi, con Don Lorenzo come loro mediatore, faranno una proposta alla servitù e spetterà proprio ai domestici decidere se accettare le loro condizioni oppure continuare con lo sciopero e far tremare ancora la tenuta. Cosa faranno? Che decisione prenderanno?

La Promessa Trame e Anticipazioni: Petra rivela ad Ayala i segreti di Cruz

Petra ha rivelato ad Ayala la verità su Curro ma non si fermerà qui. La cameriera ha capito che se vuole vendicarsi di suo figlio e punire la marchesa per aver ucciso di fatto il suo bambino, dovrà svelare tutte le sue malefatte e tutti i suoi punti deboli. E lo farà con una certa soddisfazione, sicura che lei e il suo ex amante riusciranno a mettere in moto un piano talmente tanto perfetto, da colpire in pieno la donna, senza minimamente rischiare. Il loro sodalizio sarà un vero e proprio pericolo per Cruz, anche se per il momento la nobile non ne ha ancora idea.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.45 circa su Rete4.