La Promessa Anticipazioni 19 novembre 2024: Don Lorenzo gioca sporco. Maria e Don Romulo sono in difficoltà!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Rete4 il 19 novembre 2024. Nell'episodio della Soap Don Romulo e Maria avranno serie difficoltà con Don Lorenzo, che non accetterà nessuna delle loro richieste.

Maria e Don Romulo stanno facendo di tutto per realizzare i desideri dei domestici ma hanno trovato un avversario molto capace. Nella puntata de La Promessa in onda il 19 novembre 2024, alle ore 19.45 su Rete4, vedremo la Fernandez e il nostro amato maggiordomo in grandissima difficoltà con Don Lorenzo. Il Capitano ignorerà le loro richieste e farà muro per evitare che la servitù l’abbia vinta. Le Anticipazioni dell’episodio ci rivelano anche che i domestici, furiosi per questo atteggiamento da parte dei nobili, intensificheranno lo sciopero e i marchesi rischieranno di mangiare una cena fredda. Catalina e Pelayo renderanno le cose meno gravose per tutti. I due ragazzi riveleranno alla famiglia che il loro matrimonio sarà imminente. Intanto Salvador, scoperto che Lope e Vera si sono finalmente dichiarati, si complimenterà con lui mentre Manuel troverà una strana e inaspettata sintonia con il De La Mata. Scopriamo insieme cosa succederà nel dettaglio:

La Promessa Anticipazioni 19 novembre 2024: Don Romulo e Maria in difficoltà

A La Promessa è scoppiato uno sciopero. Maria Fernandez si è messa a capo delle rivendicazioni dei domestici e non intende cedere fino a quando non avrà ottenuto quello che chiede. La cameriera è determinata e ha trovato un valido aiuto sia in Manuel che in Don Romulo, che le sta accanto durante le trattative con i nobili. Peccato che i due abbiano incontrato un osso duro come Don Lorenzo, che non ha alcuna intenzione di concedere loro se non piccole briciole. Il Capitano giocherà un po’ sporco; non accetterà le loro richieste e metterà la Fernandez e il maggiordomo in grande difficoltà. Ma la posta sarà talmente alta da portare i due a non demordere!

La Promessa Anticipazioni: Catalina e Pelayo annunciano il loro imminente matrimonio

I domestici non apprezzeranno per nulla il fatto che i marchesi non abbiano accettato le loro richieste e che Don Lorenzo abbia fatto muro. Per questo intensificheranno lo sciopero e i nobili rischieranno di mangiare una cena fredda. L’atmosfera che si respirerà in salotto non sarà delle migliori e ci sarà un certo nervosismo ma Catalina e Pelayo riusciranno ad allentare la tensione, rivelando a tutti di aver finalmente deciso la data delle nozze e che questa è molto vicina. Cruz non vedrà l’ora che la sua figliastra levi le tende e finalmente non sia più un problema per lei. Ma nuvole nere sono ancora all’orizzonte per questa coppia di innamorati.

La Promessa Trame e Anticipazioni: Salvador si congratula con Lope e Vera

Lope e Vera hanno finalmente trovato il coraggio per rivelarsi il loro amore. I due ragazzi possono cominciare la loro relazione e tutti a La Promessa sono contenti per loro. Salvador scoprirà con gioia questa novità e si congratulerà con loro, augurando a entrambi un futuro radioso e un rapporto come quello tra lui e Maria. Intanto Manuel capirà di avere una strana sintonia con Don Lorenzo. Che cosa avranno in comune i due uomini e perché il Capitano è così disponibile con il suo “nipotino”? Avrà qualcosa in mente?

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.45 circa su Rete4.