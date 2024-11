La Promessa Anticipazioni 22 novembre 2024: Manuel confessa a Jana di essere pronto a rinunciare a tutto per lei!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 22 novembre 2024 su Rete4 vedremo che Manuel rivelerà a Jana di essere disposto a rinunciare al suo titolo e ad annullare il suo matrimonio pur di stare con lei. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap.

Nella puntata de La Promessa in onda il 22 novembre 2024, Manuel farà una stupenda e coraggiosa dichiarazione d’amore a Jana. Le anticipazioni dell’episodio della Soap – che ci dà appuntamento su Rete4 alle 19.45 – ci rivelano che il marchese confesserà alla sua amata di essere disposto a tutto per lei, anche ad annullare il suo matrimonio con Jimena e soprattutto a rinunciare al suo titolo. Sarà una vera e proprio dimostrazione che i suoi sentimenti sono forti e sinceri. Intanto Don Lorenzo farà da mediatore tra i marchesi e i servitori ma negozierà solo parzialmente le richieste della servitù. Candela spingerà Simona a riallacciare il rapporto con entrambi i suoi figli mentre Jana tornerà a tartassare Abel di domande, nella speranza che il medico le dica qualcosa. Martina invece sarà sincera con Catalina e le dirà di aver rotto con Curro non perché non più innamorata ma decisa a non creare problemi né a lei né a lui.

La Promessa Anticipazioni 22 novembre 2024: Manuel rinuncerebbe a tutto per Jana

Manuel e Jana hanno riscoperto il loro amore ma purtroppo non possono ancora uscire allo scoperto. La loro relazione è ostacolata e ostacola anche lo smascheramento di Abel, che ha mentito sul suo viaggio a Cordoba. I due ragazzi cercheranno di carpire più informazioni possibili sul medico ma anche di stare attenti che lui non capisca che stanno indagando e finisca per metterli lui in difficoltà. Uniti in questa missione, gli innamorati passeranno sempre più tempo insieme. Manuel ne approfitterà per confessare alla sua amata di essere disposto a tutto per amor suo, persino ad annullar il suo matrimonio con Jimena e a rinunciare al suo titolo nobiliare. Saranno parole dolcissime che colpiranno la cameriera.

La Promessa Anticipazioni: Ancora problemi tra Don Lorenzo e i domestici

Don Lorenzo continuerà a fare da mediatore tra i nobili e i domestici ma giocherà sporco, ancora. Sì perché negozierà solo alcune delle richieste della servitù, servendosi del fatto che Don Romulo e Maria non sono proprio avvezzi a questo genere di trattative. Intanto Jana, che ha già teso un’imboscata ad Abel, tornerà alla carica con il medico ma anche stavolta saranno poche le informazioni che riuscirà a strappargli. Candela spingerà invece Simona a riallacciare i suoi rapporti con entrambi i suoi figli.

La Promessa Anticipazioni e Trame: Martina confessa tutto!

La relazione tra Martina e Curro è naufragata per volontà della marchesina. La ragazza riuscirà finalmente a rivelare a Catalina il vero motivo per cui ha rotto con il ragazzo. Solo con la cugina riuscirà ad ammettere di essere ancora innamorata del barone ma di non aver più voluto rischiare che la loro vita fosse rovinata a causa della loro relazione. Catalina saprà infonderle coraggio per riprendere in mano un amore solo accennato per tanto tempo? Martina e Curro potranno avere un nuovo futuro insieme?

