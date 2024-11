La Promessa Anticipazioni 18 novembre 2024: Jana tende un'imboscata ad Abel ma niente va come previsto!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Rete4 il 18 novembre 2024. Nell'episodio della Soap Jana cercherà di scucire qualche rivelazione ad Abel ma non riuscirà a fargli rivelare nulla... e sarà "colpa" di Catalina.

La puntata del 18 novembre 2024 inaugura una nuova settimana in compagnia de La Promessa. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap, in onda su Rete 4 alle ore 19.45, ci rivelano che le indagini di Manuel convinceranno Jana ad affrontare Abel e a tentare di scoprire, almeno lei, la verità sul medico. La ragazza tenderà un’imboscata al dottore e gli farà una domanda a bruciapelo, che lui però sarà molto abile a schivare. La sua risposta sarà però talmente evasiva da mettere la giovane in allarme. Jana non potrà andare a fondo nella questione perché verrà interrotta da Catalina, che rivelerà di aver deciso la data delle sue nozze e che questa arriverà molto presto. Don Romulo e Maria si renderanno conto di non essere per nulla preparati a gestire delle trattative sindacali e chiederanno ai domestici di dare loro una mano e di essere chiari nelle richieste che intendono fare ai marchesi. Curro invece assumerà ufficialmente il titolo di barone de Linaja.

La Promessa Anticipazioni 18 novembre 2024: Jana prova a incastrare Abel

Manuel ha scoperto la verità su Abel ed è molto sorpreso dalle bugie del dottore. Il marchese avrebbe voluto sbugiardare il medico subito ma Jana lo ha dovuto fermare, rivelandogli che l’uomo è al corrente della loro relazione e sicuramente farà di tutto per metterli in pericolo. La domestica non ha però intenzione di lasciare che le cose le sfuggano così tanto di mano. Deciderà di tendere un’imboscata al suo ex compagno e di incastrarlo. Farà quindi una domanda a bruciapelo ad Abel, sperando di coglierlo in fallo e in parte ci riuscirà, visto che il ragazzo sarà molto evasivo e farfuglierà qualche spiegazione, che non la convincerà per nulla.

La Promessa Anticipazioni: Catalina annuncia il suo matrimonio

Jana non potrà andare a fondo nella questione e non riuscirà a strappare altro dalla bocca di Abel. A interromperla sarà Catalina, che annuncerà con gioia il suo imminente matrimonio. La marchesina sarà felice di rivelare di aver scelto finalmente la data e che questa arriverà molto presto. L’entusiasmo della giovane riuscirà a rincuorare i marchesi, alle prese con uno sciopero che si sta protraendo ormai da giorni e che non li lascia in pace? Di certo Curro avrà un motivo per essere contento. Il ragazzo diventerà ufficialmente il barone De Linaja.

La Promessa Anticipazioni e Trame: Don Romulo e Maria in difficoltà

Don Romulo sta spalleggiando Maria nello sciopero e i due hanno preso le redini della questione. Le trattative con Don Lorenzo non saranno però facili soprattutto perché si renderanno conto di non essere per nulla preparati ad affrontare una situazione simile. Dovranno quindi chiedere ai domestici di dar loro un aiuto e di essere particolarmente espliciti su quali richieste vogliono fare ai marchesi e quali miglioramenti vorrebbero ottenere. Il maggiordomo e la Fernandez dovranno poi tenere testa al Capitano, poco incline a concedere loro più chance di quelle che lui stesso intende dare.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.45 circa su Rete4.