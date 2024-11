La Promessa Anticipazioni 20 novembre 2024: Petra prepara la sua vendetta contro Cruz!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Rete4 il 20 novembre 2024. Nell'episodio della Soap Petra prepara in silenzio la sua vendetta. Cruz la pagherà, per tutto!

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata che vedremo su Rete4 il 20 novembre 2024, alle ore 19.45, Petra non riuscirà più a sopportare Cruz. Nell’episodio della nostra Soap spagnola, la fidata cameriera della marchesa comincerà a prendere le distanze da lei e a meditare vendetta per la morte di Feliciano, di cui lei e Ayala sono convinti sia la prima e vera responsabile. I due innamorati hanno deciso di fare squadra per dare una lezione memorabile alla nobile e il conte sarà pronto a tutto per umiliare la sua vecchia amica. Con questo spirito troverà anche l’occasione di rivelare a Petra di amarla ancora. Intanto alla tenuta continuerà lo sciopero e Don Lorenzo, Romulo e Maria proseguiranno con le loro trattative. I domestici riusciranno a far riassumere Jana come cameriera, salvandola dal suo semplice ruolo di sguattera. Vera non riuscirà a togliersi dalla mente che la Fernandez sia la responsabile della scomparsa della borsa con i suoi soldi mentre Jana racconterà Manuel di aver messo sotto torchio Abel e confesserà a Curro di essere certa che Don Alonso non possa essere tra gli assassini della loro madre. Don Lorenzo, dopo l’annuncio dell’imminente matrimonio tra Catalina e Pelayo, deciderà di indagare più a fondo nel business delle marmellate.

La Promessa Anticipazioni 20 novembre 2024: Petra medita vendetta con Cruz

Petra è rimasta sconvolta dalla rivelazione di Don Romulo circa le decisioni della sua amata Cruz. Il maggiordomo l’ha informata che a scegliere Feliciano come valletto personale di Curro durante la battuta di caccia, è stata proprio la marchesa. La domestica, foraggiata da Ayala – che la pensa come lei e che ha capito che la sua vecchia amica è una donna senza scrupoli – ha cominciato a meditare vendetta contro di lei e il loro rapporto si inasprirà ancora di più. Quando infatti Cruz ordinerà alla sua cameriera di non parlare mai più di suo figlio e della sua morte, la donna andrà su tutte le furie. Con uno sforzo incredibile manterrà la calma e non mostrerà alcun risentimento; coverà in silenzio il suo progetto per farla pagare all’assassina del suo bambino e il suo amato conte, che le confesserà di amarla ancora, sarà pronto a darle una mano. Sarà vendetta, una tremenda e subdola vendetta.

La Promessa Anticipazioni: Maria e Don Romulo restituiscono a Jana il suo lavoro

Don Romulo e Maria hanno incontrato un grosso ostacolo sul loro cammino. Don Lorenzo ha giocato sporco e duro con loro, non accettando le loro richieste. Ma visto che lo sciopero si è fatto più intenso e che le cose hanno presto una brutta piega – tanto che sono rimasti senza cena – i nobili dovranno capitolare. I domestici otterranno persino che Jana venga ristabilita nel suo ruolo di cameriera. Una grande vittoria ma non quella definitiva. Ci sarà ancora molto da lavorare. Intanto Vera continuerà a pensare che Maria sia la ladra che le ha rubato la sacca con i suoi soldi ma la Fernandez rifiuterà le accuse e si dichiarerà innocente.

La Promessa Trame e Anticipazioni: Don Lorenzo intensifica le sue indagini

Catalina e Pelayo hanno annunciato il loro matrimonio e i due ragazzi non potrebbero essere più felici. Dopo questo annuncio, Don Lorenzo penserà di intensificare le indagini sul business delle marmellate, convinto che il conte nasconda qualcosa. Intanto Jana rivelerà a Manuel di aver teso un'imboscata ad Abel ma di non aver ottenuto molte informazioni in più rispetto a quelle che già avevano. La ragazza confesserà poi a Curro di essere certa che Don Alonso, che ha scoperto essere suo padre, non può essere coinvolto nella morte della loro mamma.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.45 circa su Rete4.