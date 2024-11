La Promessa Anticipazioni 21 novembre 2024: Petra rivela ad Ayala la verità su Curro. Tutto è pronto per distruggere Cruz!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Rete4 il 21 novembre 2024. Nell'episodio della Soap, Petra confessa ad Ayala che Curro è figlio di Don Alonso. La domestica e il suo ex amante affileranno i coltelli contro la marchesa.

La vendetta è un piatto che va servito freddo e Petra ha tutta l’intenzione di non farsi sfuggire l’occasione per farla pagare a Cruz. Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda su Rete4, il 21 novembre 2024, alle ore 19.45, la cameriera racconterà ad Ayala dei dettagli scabrosi sui Lujàn. Confesserà di aver sempre saputo che Curro è figlio di Don Alonso, avuto dal marchese con una domestica, e che la marchesa ne è stata sempre a conoscenza. È sicuramente per questo che voleva liberarsi del giovane, peccato però che abbia messo in mezzo Feliciano e lui non lo doveva proprio toccare. I due ex amanti giureranno di prendersi la loro rivincita e lo faranno in modo spietato. Intanto Abel informerà Manuel e sua madre che Jimena sta migliorando ma questa informazione non toccherà nessuno dei due marchesi.

La Promessa Anticipazioni 21 novembre 2024: Petra confessa ad Ayala un prezioso segreto sui Lujàn

Petra prepara la sua vendetta e desidera che sia terribile, come il torto che lei ha subito. Per mettere ancora più benzina sul fuoco e mettere Ayala nelle condizioni di nuocere alla marchesa, la domestica gli rivelerà un segreto che da tempo è custodito tra le mura della tenuta. Gli confesserà di aver sempre saputo che Curro non è figlio di Eugenia ma è nato da una relazione tra Don Alonso e una cameriera. Quel che è peggio è che la domestica dirà al suo ex amante – che ancora l’ama – che Cruz ne è sempre stata al corrente e che quindi per questo odia il finto nipote.

La Promessa Anticipazioni: Petra e Ayala affilano le armi contro Cruz

La rivelazione di Petra spiegherà ad Ayala il motivo per cui Cruz voleva liberarsi di Curro ma non giustificherà il fatto che la marchesa abbia coinvolto Feliciano. Era chiaro che il ragazzo avrebbe rischiato di perdere la vita o comunque di essere ferito nell’imboscata e questo per entrambi è imperdonabile. Affileranno quindi le armi, pronti a prendersi la loro rivincita sulla donna che ha ucciso il loro figlio, non curante di metterlo in pericolo. Insomma Cruz deve pagarla cara e loro riusciranno a realizzare la loro vendetta.

La Promessa Anticipazioni e Trame: Manuel e Cruz non pensano più a Jimena

Cruz non si è ancora rassegnata alla fine del matrimonio di suo figlio o meglio vuole evitare scandali e crede che Manuel debba fare visita, ogni tanto, alla sua consorte. Il ragazzo non ne ha nessuna intenzione, non dopo aver scoperto che la consorte lo ha ingannato fingendo di essere incinta. Abel invece non ha perso le speranze di riuscire a conquistare Jana e per questo riferirà con gioia al Lujàn e a sua madre, che Jimena sta migliorando e che la cura sperimentale che le hanno somministrato sta facendo effetto. Ma nessuno dei suoi interlocutori sarà entusiasta della sua notizia e non si cureranno troppo della salute della giovane.

