La Promessa Anticipazioni 21 dicembre 2024: Manuel nei guai con i suoi suoceri. I duchi sono furiosi!

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame dell'episodio de La Promessa in onda il 21 dicembre 2024 su Rete4. Nell'episodio della Soap, Manuel avrà un duro scontro con i Duchi De Los Infantes.

I duchi de Los Infantes sono furiosi e per Manuel sarà difficilissimo calmarli. Nella puntata de La Promessa in onda il 21 dicembre 2024, alle ore 19.35 su Rete4, il marchese avrà un duro scontro con i suoceri, decisi a sapere chi sia la donna che ha stregato il suo cuore e l’ha allontanato dalla loro figlia, che ancora non si è rassegnata a dover rinunciare a una chance di avere un matrimonio felice. Intanto Salvador, dopo i rimproveri di Don Romulo, sarà talmente affranto da cominciare a pensare di rinunciare per sempre al ruolo di primo valletto. Il piano di Martina per tenere lontano Ayala dalla madre verrà scoperto e scoppierà la tensione mentre Curro chiederà aiuto a Jana per colmare la distanza con la marchesina. Pelayo invece sarà sempre più teso e questo perché non vedrà l’ora di chiudere il suo affare con Mr. Cavendish. L’ultima consegna avrà però dei grossi imprevisti e nemmeno l’intervento di Don Lorenzo migliorerà la situazione.

La Promessa Anticipazioni 21 dicembre 2024: Manuel contro i Duchi De Los Infantes

Manuel ha perso la pazienza e ha rivelato a Jimena di essere innamorato di un’altra. Questa confessione ha messo in difficoltà tutti, soprattutto perché la giovane marchesina ha raccontato tutto ai suoi genitori e ora i duchi vogliono che il ragazzo dia loro immediate spiegazioni ma soprattutto che si prenda la responsabilità delle sue azioni. Il Lujàn non potrà rivelare il suo amore per Jana e dovrà difendersi dalle accuse pesanti dei suoi suoceri, furiosi come non mai per questo tradimento. Cruz sarà ugualmente arrabbiata con il figlio, che secondo lei avrebbe dovuto tenere per sé questa verità per lei inconfessabile.

La Promessa Anticipazioni: Salvador pensa di rinunciare alla carica di primo valletto

Salvador ha fatto dei grossi errori e Don Romulo lo ha rimproverato. Le dure parole che il maggiordomo gli ha riferito, deluso da lui, lo hanno ferito e ora il ragazzo ha cominciato a pensare che la carica di primo valletto non faccia proprio per lui. Intanto Margarita e Ayala scopriranno che Martina ha finto un malore per impedire loro di passare delle serate insieme. La situazione diventerà molto tesa. Intanto Curro chiederà a Jana di aiutarlo a colmare la distanza che si è creata tra lui e la marchesina. Riuscirà il barone a non perdere la sua innamorata?

La Promessa Trame e Anticipazioni: Pelayo in ansia

Pelayo ha informato Mr. Cavendish che la consegna che faranno a breve sarà l’ultima. Il conte vorrà sbrigarsi a svolgere questa faccenda ma le cose non andranno come da lui sperato. Ci saranno infatti diversi problemi da risolvere. Don Lorenzo dovrà quindi intervenire. Purtroppo però nemmeno l’intervento del Capitano riuscirà a risolvere la situazione. Questo darà a Catalina l’opportunità di continuare a indagare sull’inglese. La marchesina è molto curiosa di sapere di più sull’uomo con cui il suo fidanzato fa affari da tempo. La ragazza finirà per mettersi nei guai?

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.