La Promessa Anticipazioni 22 dicembre 2024: Jimena lo ha capito. Sa chi è l'amante di Manuel!

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio de La Promessa in onda il 22 dicembre 2024 su Rete4. Nell'episodio della Soap, Jimena sarà certa di aver capito chi sia l'amante di suo marito mentre Catalina origlierà una conversazione tra Don Lorenzo e Mr. Cavendish e scoprirà l'ora e il luogo del loro incontro.

Jimena penserà di aver capito chi sia l’amante di Manuel anzi ne sarà sicura. Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 22 dicembre 2024, alle ore 19.35 su Rete4, la marchesina cercherà di avere la conferma dei suoi sospetti. Sarà infatti convinta che la donna di cui le ha parlato il marito sia Blanca Palomar. La giovane tenterà di convincere le domestiche a dirle qualcosa. Intanto i Duchi, dopo un duro scontro con il genero, proporranno ai marchesi una soluzione ai problemi matrimoniali della loro figlia. Suggeriranno che i due ragazzi si trasferiscano a Madrid il prima possibile. Intanto Petra pungolerà Ayala e vorrà sapere da lui la verità sul suo rapporto con Margarita. La cameriera penserà che il conte abbia qualche interesse in più rispetto a quello economico e di vendetta contro Cruz, nella vedova di Don Fernando. Don Lorenzo finalizzerà la nuova consegna a Mr. Cavendish ignaro che Catalina lo stia ascoltando di nascosto. La ragazza verrà a conoscenza del luogo e dell’orario dell’incontro. I cuochi confideranno a Pia dei problemi di Virtudes e tutti spingeranno la giovane a farsi visitare da Abel. Vera e Maria invece si avvicineranno dopo che la valigetta con i soldi verrà trovata. Salvador, sempre più sotto pressione, prenderà una decisione inaspettata.

La Promessa Anticipazioni 22 dicembre 2024: Jimena sa chi è l’amante di Manuel!

Jimena ha voluto sapere da Manuel chi fosse la donna che lo ha conquistato ma il marchese non le ha dato alcuna risposta. Il ragazzo deve mantenere il riserbo sulla cosa per proteggere Jana, che sicuramente sarebbe attaccata. La marchesina, nonostante questa verità, non si è ancora arresa e non solo chiederà al consorte un’altra chance ma arriverà persino a pensare di aver capito chi possa essere la sua rivale. La giovane crederà, anzi sarà convinta, che sia Blanca Palomar. Cercherà persino di avere dai domestici delle informazioni che possano portarla ad avere conferma delle sue idee ma nessuno saprà anzi vorrà dirle nulla.

La Promessa Anticipazioni: I duchi propongono una soluzione per salvare il matrimonio

Manuel è nei guai con i suoi suoceri, furiosi per la sua rivelazione. I duchi non possono tollerare che il loro genero abbia un’amante e per questo penseranno di risolvere la situazione che si è creato tra lui e la loro figlia. Suggeriranno che il miglior modo per riportare il sereno sia quello di far trasferire i ragazzi a Madrid, allontanandoli dalla tenuta. Intanto i cuochi confesseranno a Pia i problemi di Virtudes e tutti chiederanno alla ragazza di domandare aiuto ad Abel. Don Lorenzo prenderà accordi con Mr. Cavendish per portare a termine la consegna. Il Capitano non si renderà conto che Catalina ha sentito tutto e saprà quindi luogo e orario del loro scambio. La marchesina, decisa a sapere la verità sull’inglese, si farà trovare sul posto.

La Promessa Trame e Anticipazioni: Petra è certa che Ayala menta!

Petra continuerà a essere molto gelosa del rapporto che si è creato tra Ayala e Margarita. Convinta che il conte le stia nascondendo qualcosa e che non abbia interesse per la vedova di Don Fernando solo per soldi e per prendersi la sua vendetta su Cruz, lo pungolerà a lungo per avere da lui risposte. Intanto Salvador, duramente colpito dai rimproveri di Don Romulo, sarà pronto a prendere una decisione che cambierà per sempre la sua vita. Rinuncerà per sempre alla carica di primo valletto? Vera e Maria, dopo il ritrovamento della borsa con i soldi, si riavvicineranno. Le due riusciranno a diventare amiche o il segreto di Vera finirà per far diventare il tutto più complicato?

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.