Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio de La Promessa in onda il 17 dicembre 2024 su Rete4. Nell'episodio della Soap, la confessione di Manuel scatena il panico! E ora?

La confessione di Manuel ha scatenato il caos alla tenuta. Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 17 dicembre 2024, alle ore 19.35 su Rete4, Cruz sarà sconvolta e non riuscirà a credere che suo figlio abbia appena detto una cosa così grave mentre Margarita, indignata, accuserà la cognata di essere lei l’unica responsabile dei comportamenti di suo figlio. Tutti però attenderanno la reazione di Jimena, rimasta zitta, quasi pietrificata. Intanto Virtudes rivelerà a Simona e Candela di soffrire di attacchi di panico e di sentirsi prigioniera del posto in cui lavora. Le due cuoche faranno molta fatica a comprendere come la ragazza possa sentirsi così in un palazzo tanto grande.

La Promessa Anticipazioni: Manuel lo ha confessato

Jimena non ha gettato la spugna con Manuel anzi ha continuato a insistere affinché il loro rapporto continuasse come se nulla fosse successo. La ragazza, pur di rimanere accanto al consorte, gli ha proposto un matrimonio di facciata, che però il marchese non ha potuto in nessun modo accettare. Esasperata e delusa, la giovane ha iniziato a rimproverare il ragazzo, accusandolo di non mantenere i patti. A quel punto Manuel ha deciso di ribellarsi e per far capire una volta per tutte alla moglie che tra loro non potrà esserci più nulla, ha deciso di rivelarle di essere innamorato di un’altra, senza però confessarne il nome.

La Promessa Anticipazioni 17 dicembre 2024: Manuel scatena il panico

Manuel ha fatto questa rivelazione davanti a tutti, a cena. Il ragazzo ha scatenato il panico in famiglia; tutti sono rimasti senza parole davanti alla confessione del giovane, soprattutto Cruz. La marchesa non riuscirà a capacitarsi di aver perso il controllo di suo figlio e di aver permesso che tutto questo accadesse sotto il suo stesso tetto. Margarita invece punterà il dito contro la cognata e l’accuserà di essere lei la causa di tutto quello che sta accadendo alla tenuta. La madre di Martina non si lascerà scappare l’occasione di prendersela con la marchesa, la sua grande rivale. Tutti però aspetteranno la reazione di Jimena, rimasta ammutolita. Cosa farà la ragazza?

La Promessa Trame e Anticipazioni: Virtudes rivela di soffrire di attacchi di panico

Virtudes ha avuto un altro malore e stavolta davanti a Simona e Candela. Le due le hanno consigliato anzi l’hanno pregata di consultare un medico ma la ragazza sa già cosa le sta capitando. Rivelerà di avere dei veri e propri attacchi di panico. Non abituata al lavoro di cameriera, si sta sentendo oppressa dalle mura della tenuta e questo le sta provocando sempre più problemi. Le cuoche non riusciranno a capire come possa sentirsi così soffocata. Per loro La Promessa è un posto così grande e spazioso da non poter procurare un senso di oppressione come dice la povera Virtudes.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.