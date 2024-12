La Promessa Anticipazioni 16 dicembre 2024: Manuel perde la pazienza e rivela a Jimena di amare un'altra!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio de La Promessa in onda il 16 dicembre 2024 su Rete4. Nell'episodio della Soap, Manuel rivela a Jimena e a tutta la famiglia di essersi innamorato di un'altra. Si scatena il panico.

Nella puntata de La Promessa che ci aspetta il 16 dicembre 2024, alle ore 19.35 su Rete4, metterà a dura prova sia Manuel che Jana. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che i due innamorati verranno a conoscenza del triste matrimonio di Abel. Il dottore racconterà delle precarie condizioni di salute di sua moglie Laura e di come le sue nozze siano diventate difficili. I ragazzi decideranno di perdonare il medico per le sue bugie. A cena, Manuel dovrà affrontare anche la furia di Jimena, che continuerà ad accusarlo di non volerle dare un’altra chance. Il marchese, stanco degli attacchi della moglie, le confesserà di essersi innamorato di un’altra. Curro invece criticherà Martina per il suo comportamento nei confronti di Ayala e di sua madre mentre Virtudes avrà un altro attacco e davanti a Simona e Candela visibilmente preoccupate, rivelerà di aver già capito cosa le stia prendendo. Cavendish pungolerà Pelayo affinché lo scambio avvenga al più presto. Il ragazzo gli risponderà che si accorderanno a breve ma che questa sarà l’ultima volta che prenderanno accordi. Maria spronerà Salvador a presentare la sua candidatura a primo valletto.

La Promessa Anticipazioni 16 dicembre 2024: Manuel e Jana perdonano le bugie di Abel

Abel non può più aspettare. Il medico vuole dire tutta la verità a Manuel e Jana e togliersi il peso che ha sulla coscienza, di aver aiutato Jimena e di aver nascosto il suo grande segreto. Visto che la marchesina non vuole collaborare, il dottore ha deciso di raccontare almeno la sua parte, o meglio di rivelare ai suoi amici di sua moglie Laura. Abel rivelerà loro di avere un matrimonio infelice e questo a causa delle precarie condizioni di salute della sua consorte. I due rimarranno senza parole nel sentire una simile confessione e saranno pronti a perdonare il ragazzo per le sue bugie.

La Promessa Anticipazioni: Manuel rivela a tutti di essere innamorato di un’altra

Abel vorrebbe che Jimena fosse una volta per tutte sincera ma la ragazza non ha intenzione di dire nulla sua finta gravidanza. La giovane spera ancora di riconquistare la fiducia del marito, a cui ha proposto un patto. La marchesina ha spinto il consorte ad avere un matrimonio di facciata. Il figlio di Cruz ha rifiutato l'accordo e, alla luce di questo No, la ragazza continuerà a pungolarlo e a rendergli la vita impossibile. Durante una cena, Jimena proseguirà a rimproverarlo di non essere in grado di trattarla come si deve e Manuel, ormai furioso, le confesserà di essere innamorato di un’altra, scatenando il panico nella sua famiglia.

La Promessa Trame e Anticipazioni: Pelayo pronto a chiudere con Cavendish

Pelayo è spacciato… o forse no. Cavendish è sempre più determinato a velocizzare i suoi scambi e il conte sa che deve assolvere i suoi compiti, se non vuole finire come Jeronimo. Il ragazzo è però stufo di come si stanno mettendo le cose e riferire all’inglese che questa partita di armi, sarà l’ultima che lui gli lascerà. Intanto Maria spingerà ancora una volta Salvador a presentare a Don Romulo la sua candidatura come primo valletto mentre Virtudes avrà un altro malore, stavolta davanti a Candela e Simona, che ne saranno molto spaventate e le consiglieranno di consultare un medico. La ragazza però saprà dire loro cosa le sta prendendo. Curro criticherà le azioni di Martina, che ha finto un malore solo per impedire alla madre di passare una serata fuori con Ayala.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.