La Promessa Anticipazioni 18 dicembre 2024: La curiosità di Catalina potrebbe essere fatale!

Nella puntata de La Promessa in onda il 18 dicembre 2024 su Rete4, vedremo che Catalina desiderosa di scoprire qualcosa in più su Mr. Cavendish ma rischierà di mettersi in pericolo. Pelayo dovrà impedirglielo. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap.

Catalina è decisa a sapere qualcosa di più su Mr. Cavendish ma la sua curiosità potrebbe rivelarsi un grande problema. Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 18 dicembre 2024, alle ore 19.35 su Rete4, Pelayo tenterà di convincere la sua fidanzata a lasciar perdere, nella speranza che non ficcanasi più come sta cercando di fare e non si metta in pericolo. Intanto Don Romulo accetterà con entusiasmo la candidatura di Salvador e sarà felice di potergli dare una chance di diventare primo valletto. Maria invece, spinta da Jana, confesserà la verità sui soldi scomparsi e dirà di avere il sospetto che possa averli presi Vera.

La Promessa Anticipazioni 18 dicembre 2024: Catalina indaga su Mr. Cavendish

Catalina ha accettato Don Lorenzo nel suo business delle marmellate e ha notato che il conte ha immediatamente fatto amicizia con Mr. Cavendish. La marchesina è stata sempre molto curiosa di sapere qualcosa di più sul misterioso uomo ma il suo fidanzato si è sempre tenuto piuttosto riservato. Anche durante il loro incontro alle terme, la marchesina non ha saputo molto altro e visto che il rapporto con l’inglese continua a stringersi, ha deciso di indagare più a fondo. La sua curiosità finirà però per crearle dei gravi problemi. Pelayo è già spacciato e visto che Mr. Cavendish ha esposto il suo desiderio di liberarsi di lui, di certo non si farà scrupoli a dare una lezione alla stessa marchesina.

La Promessa Anticipazioni: Don Romulo felice della candidatura di Salvador

Maria ha spronato più volte Salvador a candidarsi come nuovo primo valletto della tenuta. Il ragazzo ha alla fine accettato e Don Romulo ne sarà molto felice. Il maggiordomo sarà contento di potergli dare una chance e spererà che il ragazzo si riveli all’altezza del compito affidato. Intanto la Fernandez, spronata da Jana, confesserà la verità sui soldi che ha trovato e condividerà con l’amica i sospetti che a prenderli possa essere stata Vera. La realtà dei fatti però non è proprio come la racconta la cameriera.

La Promessa Anticipazioni e Trame: Jimena vuole sapere la verità

Manuel ha rivelato a Jimena di amare un’altra e questa confessione ha scatenato il panico alla tenuta. Il marchese è sotto assedio. Tutti vogliono sapere chi è la misteriosa donna che gli ha rubato il cuore. Jimena soprattutto vorrà conoscere il nome della persona che le impedisce di stare con suo marito e comincerà a sospettare che possa essere Blanca, l’amica del marchesino, con lui lui ha diverse passioni in comune. Capire chi possa essere questa rivale diventerà il chiodo fisso della giovane anzi una vera e propria ossessione, tanto da chiedere aiuto ai domestici per arrivare a scoprire tutto.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.