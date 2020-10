Il Segreto Anticipazioni dal 19 al 25 ottobre 2020: Camelia è grave!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame delle Puntate Inedite della Soap Il Segreto in onda nella settimana dal 19 al 25 ottobre 2020. Ecco le Anticipazioni delle puntate per la seconda settimana di ottobre.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Il Segreto per le Puntate in onda dal 19 al 25 ottobre 2020 su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi della Soap in onda la prossima settimana dal lunedì al venerdì alle 16.20.

Trame de Il Segreto per la settimana dal 19 al 25 ottobre 2020

Puntata di Lunedì 19 ottobre 2020

Don Ignacio trova finalmente il coraggio di parlare con Pablo di sua madre, promettendogli perfino di aiutarlo a cercarla. A turbare la pace ritrovata, però, arriva la notizia di un nuovo malore di Manuela, che deve essere portata in ospedale d’urgenza. Tra Matias e Marcela c'è tensione. Dopo che la ragazza ha confermato il suo tradimento, Matias si reca a La Habana per affrontare Tomas. Adolfo va da Marta alla Villa e si dichiara e la Solozabal finisce per cedere. Intanto, alla fabbrica, Damian ha un terribile incidente...

Puntata di Martedì 20 ottobre 2020

In seguito all’incidente avvenuto in fabbrica, Damian ha perso alcune falangi della mano e non è certo di poterne recuperare la piena funzionalità, ma don Ignacio lo rassicura: non ti lasceremo da solo! Matias aggredisce Tomas. Donna Eulalia, preso in ostaggio Raimundo, ordina a Campuzano di procedere con il piano di vendetta contro Francisca Montenegro. Manuela viene dimessa dall’ospedale ma si attende la diagnosi.

Puntata di Mercoledì 21 ottobre 2020

Puente Viejo rivive l’incubo dell’incendio appiccato da Fernando Mesia, con un nuovo piromane che attacca il paese. Le sorelle Solozabal scoprono che la madre di Pablo è ancora viva e temono che possa presentarsi alla Villa. Tiburcio intanto è scomparso e Dolores è molto preoccupata. Tomas decide di andare da Matias per chiarirsi. Il piromane torna a colpire e a farne le spese è la piccola Camelia.

Puntata di Giovedì 22 ottobre 2020

A Puente Viejo sono tutti preoccupati per Camelia, coinvolta nel nuovo incendio appiccato dal piromane, rischia danni cerebrali a causa del fumo. Adolfo e Marta, si sono lasciate andare ai loro sentimenti e ora Marta deve parlarne a Rosa. Don Ignacio rivela alle figlie di essere sulle tracce della madre di Pablo, ma loro non sembrano affatto d’accordo. Marta tenta di parlare con Rosa della sua storia con Adolfo, ma lei rifiuta di ascoltarla e scappa.

Puntata di Venerdì 23 ottobre 2020

Camelia sta bene, il dottore la dichiara fuori pericolo. Rosa, intanto, non è ancora tornata a casa. Tomas, in ansia per Camelia, fa visita a Marcela accorgendosi di non esserla riuscita a dimenticare. Tensioni anche tra la marchesa e Iñigo, lui infatti, sembra non aver mai accettato la fine della loro storia.

Puntata di domenica 25 ottobre 2020

Rosa torna alla Villa ma si chiude nel silenzio e si barrica in camera sua. Don Ignacio, intanto, ha altri seri problemi da gestire alla fabbrica. Alla fabbrica arriva il giornalista Alberto Santos. L'uomo sta scrivendo un pezzo su un vecchio incidente accaduto anni prima nelle Industrie Solozabal di Bilbao, quando don Ignacio ne era il direttore.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.20.