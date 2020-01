Il Segreto Anticipazioni 8 gennaio 2020: Prudencio in crisi per le illazioni di Francisca sul conto di Lola

Anticipazioni TV

Dal confronto con Francisca emerge un ritratto di Lola che lascia sconvolto l'Ortega. Ma potrà fidarsi della Montenegro?

Nella puntata de Il Segreto, in onda mercoledì 8 gennaio 2020, Marcela aiuta Isaac a saldare le spese per le cure di Elsa, la coppia ha infatti contratto un importante debito con l'Ortega. Nel frattempo Prudencio ha un faccia a faccia con Francisca, vuole infatti scoprire la verità sulla donna che ama. Vediamo cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani su Canale 5 a partire dalle 16.10.

Marcela aiuta Isaac a pagare il debito contratto per le cure di Elsa, nella puntata de Il Segreto dell'8 gennaio 2020

Elsa è salva e la terapia sta ottenendo i suoi frutti, la ragazza si sta piano piano rimettendo, ma purtroppo i debiti restano. Per permettere l'intervento della Laguna, Isaac è stato infatti costretto a contrarre un importante debito con lo strozzino del paese, Prudencio, e ora la coppia è costretta a cercare una via di uscita. Fortunatamente, Marcela e Matias, da buoni amici, come sempre sono pronti ad aiutarli. Nel frattempo l'ormai affermato strozzino di Puente Viejo, Prudencio Ortega, sembra angosciato da altri pensieri, a tormentarlo sono infatti le illazioni di donna Francisca sul conto di Lola. Il ragazzo già sospettoso insisterà per un confronto con la Signora deciso a vederci chiaro.

Il Segreto: Francisca muove delle grevi accuse contro Lola

Dal faccia a faccia con Francisca ne uscirà un ritratto di Lola davvero inaspettato per l'innamorato Ortega, la Montenegro lascerà infatti intendere all'ex pupillo che la ragazza l'ha tradito collaborando con lei alle sue spalle. Ma non si fermerà qui, Francisca accuserà la giovane di essere un'assassina e consiglierà all'ingenuo nemico di indagare non solo sulla condotta attuale, ma anche sul passato della sua bella fiamma. A Prudencio, incapace di fidarsi della machiavellica Montenegro, non resterà che interrogare la stessa Lola. Quale sarà la verità?

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 15.30.