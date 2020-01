Il Segreto Anticipazioni 10 gennaio 2020: Prudencio affronta Lola, deciso a scoprire la verità su di lei

Anticipazioni TV

Sconvolto dalle illazioni di Francisca, Prudencio decide di affrontare Lola per scoprire se quanto detto dalla matrona corrisponde a verità.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di domani – venerdì 10 gennaio 2020 – Maria continua a sottoporsi al trattamento di Dori Vilches ma l'infermiera è sempre più dura con la ragazza. Prudencio intanto decide di affrontare Lola, per capire in che rapporti sia con Francisca. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 16.10 su Canale5.

Dori tortura Maria in questa puntata de Il Segreto del 10 gennaio 2020

Fernando ha portato Maria alla tenuta de L'Havana e l'ha affidata alle cure di una infermiera specializzata in paralisi. Dori Vilches sta mettendo a dura prova la povera Castañeda, costretta a subire un trattamento doloroso e quasi impossibile da sostenere. Maria, stanca di soffrire, ha deciso di allontanare la Vilches per sempre ma persuasa dal Mesia, ha poi fatto marcia indietro e si è convinta a continuare le cure, pur soffrendo terribilmente. C'è però qualcosa nella nuova arrivata che non convince per nulla l'indomita figlioccia di Francisca. Un'oscura sensazione che non le fa dormire sonni sereni.

Il Segreto: Prudencio affronta Lola

Le insinuazioni terribili di Francisca su Lola, stanno tormentando il povero Prudencio. Il ragazzo teme di essere stato imbrogliato dalla donna di cui si è innamorato. La Montenegro gli ha infatti rivelato non solo che la bella giovane è al suo soldo ma che è addirittura un'assassina. Accuse pensanti che spingono l'Ortega a mettersi alla ricerca della verità, direttamente alla fonte. Prudencio decide di affrontare Lola faccia a faccia, per sapere dalla sua viva voce se quanto raccontato dalla matrona corrisponde al vero. Le anticipazioni ci fanno presagire che il racconto della poverina sarà tristissimo.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 15.30.