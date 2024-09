Endless Love Anticipazioni 30 settembre 2024: Emir fa una scoperta agghiacciante...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda il 30 settembre 2024 su Canale 5: Emir legge una lettera scritta da Kemal e fa una scoperta che lo lascerà senza parole...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 30 settembre 2024, alle 14:10, Kemal consegna a Tufan una lettera perché vuole che la dia al suo vero capo, ossia il ricattatore di Emir. Il biondo è pronto a chiamare Asu, ma, alla fine, cambia idea e si dirige da Emir. Allora, quest'ultimo legge la missiva e scopre così che il suo acerrimo nemico voleva proporre al ricattatore un accordo per distruggerlo; in cambio, il Soydere gli avrebbe dato le azioni della Kozcuoglu Holding che sostiene di possedere...

Endless Love Anticipazioni: Asu tenta il sucidio!

Asu, in preda alla disperazione più totale perché Kemal ha deciso di mettere un punto alla loro relazione, ha preso una drastica decisione, ossia togliersi la vita. Tuttavia, prima di tentare il suicidio, la giovane ha provato a chiamare sia lui che Nihan; non essendo riuscita a rintracciarli, ha lasciato ad entrambi un messaggio in segreteria per dire loro addio. Allora, il Soydere e la pittrice sono accorsi in suo aiuto e l'hanno accompagnata subito in ospedale, sperando che non fosse troppo tardi. Per fortuna, Asu è riuscita a salvarsi...

Endless Love Anticipazioni: Kemal ha un forte sospetto...

In ospedale, Asu stava tentando di riprendersi, fisicamente e psicologicamente. Poi, Kemal è andato a farle visita, dispiaciuto per quanto accaduto e preoccupato per le sue condizioni. Qui, benché inizialmente fosse un po' sulle sue, alla fine l'ingegnere ha deciso di tirarla su di morale, alludendo alla possibilità che, in futuro, potessero tornare insieme. Prima di andarsene, però, il Soydere ha notato un dettaglio che ha acceso in lui la curiosità, e soprattutto il dubbio che la mora potesse essere la sorella segreta di Emir!

Emir legge una lettera di Kemal, nelle Anticipazioni di Endless Love del 30 settembre 2024

Mentre indaga sulla vera identità di Asu, sempre più convinto che lei sia la sorella segreta di Emir, Kemal sta per fare la sua prossima mossa proprio contro quest'ultimo. Il protagonista consegna una lettera a Tufan, e gli chiede di darla al suo vero capo, che appunto non è Emir, ma il suo misterioso ricattatore. Il biondo sta per chiamare Asu, quando cambia improvvisamente idea e si dirige verso l'imprenditore. Tufan consegna ad Emir la missiva, e così lui scopre che il Soydere voleva proporre al ricattatore un accordo per distruggerlo; in cambio, gli avrebbe dato le azioni della Kozcuoglu Holding che sostiene di possedere. Emir è sconcertato...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 30 settembre al 5 ottobre 2024.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il venerdì anche alle 21:20.