Endless Love Anticipazioni Puntata Pomeridiana e Serale 4 ottobre 2024: Zeynep beccata insieme ad Emir! Ecco da chi...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nelle puntate in onda il 4 ottobre 2024, prima alle 14:10 e poi alle 21:20, Kemal confida a Nihan di avere la prova che Asu è la sorella segreta di Emir. La pittrice è sconvolta. Intanto, Zeynep, gelosissima, va a prendere di petto Emir per chiedergli chi sia la donna con cui è stato avvistato, ignara che si tratti di sua sorella Asu. A questo punto arriva la Sezin, che stava pedinando proprio la cognata. Successivamente, Zeynep, disperata, dice a Tarik di temere che la giovane possa scoprire la verità sulla morte di Ozan, ma il fratello tenta di rassicurarla. L'ingegnere, invece, sta ricevendo la visita di un inviato della banca che gli comunica che le sue transizioni sono sotto controllo per cercare eventuali irregolarità. Allora il Soydere si mette alla ricerca della persona che sta tramando alle sue spalle, ed il sospetto è che sia Asu. Zehir, d'altro canto, ha il presentimento che il doppiogiochista sia Tarik e, per farlo uscire allo scoperto, gli affida un fascicolo strettamente riservato. Dopodiché, il ragazzo va ad incontrare Emir, non sapendo che il braccio destro del fratello lo stia seguendo e filmando. In seguito, Kemal incontra Nihan e le conferma la sua intenzione di liberare lei e la piccola Deniz dal marito, e di consegnare alla giustizia i responsabili della morte di Ozan. A tal proposito, Emir sta mettendo sotto torchio Zeynep: vuole sapere se l'abbia contattata la Sezin, e la minaccia di rivelare la verità sul suicidio di Ozan. Infine, Fehime vede la figlia in atteggiamenti intimi con l'imprenditore, e non la prende per niente bene...

Endless Love Anticipazioni: Nihan sconvolta...

Ora che è entrato in possesso della prova, Kemal rivela anche a Nihan che Asu è la sorella segreta di Emir. La giovane è sotto shock. Intanto, Zeynep, in preda ad un attacco di gelosia, sta affrontando a brutto muso l'ex amante, poiché vuole sapere chi sia la donna con cui è stato avvistato, non sapendo che si tratti di sua sorella Asu. Sopraggiunge la Sezin, la quale, sospettosa, stava pedinando la cognata. Poi, disperata, Zeynep si rivolge a Tarik, confessandogli di avere paura che la pittrice possa indagare e venire a sapere la verità sulla morte di Ozan. Il fratello prova a rincuorarla...

Endless Love Anticipazioni: Zehir tende una trappola a Tarik...

Kemal sta ricevendo l'inattesa visita di un inviato della banca, che gli comunica che ora le sue transizioni sono sotto controllo per cercare eventuali irregolarità. Allora, l'ingegnere capisce che è il caso di scoprire chi sia la persona che sta tramando alle sue spalle. In cima alla sua lista dei sospettati c'è Asu. D'altra parte, Zehir continua a pensare che il vero doppiogiochista sia Tarik. Per farlo uscire allo scoperto, l'uomo affida al ragazzo un fascicolo strettamente riservato, e Tarik cade in trappola: va ad incontrare Emir, non sapendo che Zehir lo sta seguendo e filmando...

Fehime becca Zeynep con Emir, nelle Anticipazioni di Endless Love del 4 ottobre 2024

Kemal incontra Nihan di nascosto e le ribadisce di essere determinato come non mai a liberare lei e la piccola Deniz da Emir, ed in più di voler consegnare alla giustizia i responsabili della morte di Ozan. E a proposito di questa misteriosa dipartita, Emir ha richiesto un incontro a Zeynep, durante cui l'affronta a brutto muso, chiedendole se la Sezin l'abbia contattata; poi, passa alle maniere forti, minacciandola di rivelare la verità sul suicidio di Ozan. A questo punto, Fehime vede la figlia in atteggiamenti intimi con il suo ex amante, e non la prende per niente bene. Tuttavia, per quieto vivere, capisce che è il caso di tenersi questo scabroso segreto per sé...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il venerdì anche alle 21:20.