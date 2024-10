Endless Love Anticipazioni 5 ottobre 2024: Kemal ed Asu si sono sposati!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 5 ottobre 2024 su Canale 5 rivelano che Kemal ed Asu annunciano di essere marito e moglie, poi però arriva una spiazzante notizia...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love ci sorprenderanno. Nell'episodio in onda il 5 ottobre 2024, alle 14:10, Kemal ringrazia Ayhan e Zehir per il loro aiuto, e poi organizza con loro un piano per ottenere le quote di Galip della Kozcuoglu Holding. L'ingegnere contatta tutte le persone corrotte dall'uomo affinché rinunciassero ad una gara d'appalto; tuttavia, non è detto che questa sua operazione andrà a buon fine. In seguito, nel corso di una riunione aziendale, Galip annuncia che, dopo anni, ha deciso di ritirarsi; quindi, cederà tutte le sue quote ad un'altra persona. A questo punto arriva il Soydere, che annuncia a sua volta di essere il maggiore azionista della società, e di essere legittimato a partecipare alla riunione perché è il neosposo di Asu, alla quale il padre ha dato le quote. Emir, furente, aggredisce Asu, che le intima di restituirgli le azioni, altrimenti rivelerà al suo amato la verità circa le sue origini e la sua identità. La sorella non si lascia intimidire e contrattacca con un'altra minaccia: ha in mano degli elementi sulla morte di Ozan che potrebbero far venire a galla che lui sia il mandante del suo omicidio. Infine, Kemal ed Asu annunciano alla famiglia di lui di essersi sposati, quando arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia che lei potrebbe essere la figlia segreta di Mujgan Kozcuoglu...

Endless Love Anticipazioni: Kemal ha un piano...

Kemal sta ringraziando Ayhan e Zehir per il loro aiuto, e poi si mette ad organizzare con loro un piano per riuscire ad ottenere le quote di Galip della Kozcuoglu Holding. L'ingegnere, allora, contatta tutte le persone corrotte dall'uomo affinché rinunciassero ad una gara d'appalto; tuttavia, purtroppo, non è detto che questa iniziativa del Soydere riscuoterà il successo sperato...

Endless Love Anticipazioni: Galip ed Emir sono furiosi!

Nel corso di una riunione aziendale, Galip ha un importante annuncio da fare: dopo anni, ha deciso di ritirarsi, quindi, affiderà le sue quote a qualcun altro. A questo punto, sopraggiunge a sorpresa Kemal, il quale ha a sua volta un importante annuncio da fare: è lui il maggiore azionista della società, ed aggiunge di essere legittimato a partecipare in quanto neosposo di Asu, che ha ricevuto proprio dal padre le quote. Emir, furibondo, aggredisce la sorella, intimandole di consegnargli subito le azioni, altrimenti andrà a rivelare al Soydere la verità sulle sue origini e sulla sua identità. Asu, però, stavolta non si lascia intimidire, e gli risponde con un'altra minaccia: è in possesso di alcuni elementi sulla morte di Ozan che potrebbe far venire a galla che il mandante del suo omicidio sia proprio lui!

Kemal ed Asu sono marito e moglie, nelle Anticipazioni di Endless Love del 5 ottobre 2024

Kemal ha radunato la sua famiglia per gioire insieme di una bella novità: lui ed Asu sono convolati a nozze. Purtroppo, però, sta per accadere qualcosa che guasterà loro la festa. Arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia che la mora potrebbe essere la figlia segreta di Mujgan Kozcuoglu. Allora, Emir, furente, va a prendere di petto Galip, convinto che sia stato lui a diramare la notizia. Asu, invece, va a prendere di petto proprio il fratello, certa invece che sia il solo responsabile: lo ha fatto per allontanarla da suo marito!

