Daydreamer Anticipazioni dal 5 al 9 aprile 2021: Nihat in fin di vita!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Daydreamer in onda dal 5 al 9 aprile 2021. Ecco le Anticipazioni delle puntate per questa settimana.

Scopriamo le Anticipazioni di Daydreamer - Le ali del sogno per le Puntate in onda dal 5 al 9 aprile 2021 su Canale 5. Vediamo dunque insieme cosa succederà, il Riassunto e le Trame delle Puntate di Daydreamer - Le ali del sogno, in onda dalle 16.45 alle 17.10.

Anticipazioni di Daydreamer per la settimana dal 5 al 9 aprile 2021

Puntata in onda Lunedì 5 aprile 2021

Deren, in qualità di responsabile delle riprese per lo spot delle creme, suggerisce a Sanem e Can di andare insieme in città per scegliere i costumi di scena.

Puntata in onda Martedì 6 aprile 2021

Emre, che si sente sprecato per il lavoro che sta svolgendo, si licenzia e viste la attitudini di Leyla al canto e la sua esperienza imprenditoriale, la convince a fare lo stesso.

Puntata in onda Mercoledì 7 aprile 2021

Mentre Mevkibe è lontana da casa per assistere il padre infortunato, Nihat rimane solo, confortandosi con il cibo per far fronte alla mancanza della moglie. Quando però viene a sapere che sua figlia ed Emre si sono licenziati dai rispettivi lavori, colpevole anche la recente sregolatezza alimentare, Nihat si sente male.

Puntata in onda Giovedì 8 aprile

Yigit e Cemal si alleano contro Sanem e pagano un certo Adra per denunciare l'Aydin: questi la accuserà di aver avuto una terribile reazione allergica dovuta alle sue creme. Nel frattempo, la Fikri Harika ottiene un lavoro da parte del Club della Vela, ma per andare avanti con i preparativi il gruppo dovrà prima rispondere a uno strano sondaggio...

Puntata in onda Venerdì 9 aprile 2021

Dopo aver risposto in maniera anonima al sondaggio imposto dal Club della Vela, il quale indicava di elencare le caratteristiche del proprio uomo o donna dei sogni, Ceycey stampa le risposte di tutti. Can, curioso, decide di rubare quella che secondo lui era la lista di Sanem. Successivamente, però, anche l'Aydin si appresta a fare la stessa cosa! Leggendo, entrambi si renderanno conto di non rispecchiare assolutamente la descrizione del rispettivo compagno ideale.

Daydreamer va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.40.