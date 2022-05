Can Yaman torna nei panni di Can Divit in Daydreamer? L’attore spiazza su Instagram

Gossip TV

Can Yaman pubblica uno scatto che lo ritrae nei panni di Can Divit nella soap Daydreamer e i fan pensano ad un possibile ritorno del personaggio più amato.

Non è un segreto che Can Yaman debba la sua enorme popolarità in Italia la ruolo di Can Divit, il protagonista affascinante e burbero di Daydreamer che spopolò su Canale5. Poche ore fa, l’attore turco ha condiviso su Instagram una foto dal set della soap, facendo sognare i fan ad occhi aperti: Erkenci Kus potrebbe tornare sul piccolo schermo con una nuova stagione grazie a Can e Demet Ozdemir?

Can Yaman pronto per la nuova stagione di Daydreamer?

Il pubblico di Canale5 ripensa con nostalgia ai tempi della messa in onda di Daydreamer, quando i pomeriggi erano occupati dalla storia d’amore tra Can Divit e Sanem Aydin, dagli impiegati ficcanaso della Fikri Harika, e dagli spietati piani di tutti coloro che avrebbero separare la coppia trovandosi davanti all’impossibilità di spegnere un amore così grande. Il finale della soap ha fatto commuovere tutti, lasciando tuttavia l’amaro in bocca ai fan che avrebbero voluto una nuova stagione in cantiere. Can Yaman, che ha prestato il volto al Divit, deve molto alla serie tv dal momento che il ruolo lo ha reso ancora più popolare in Italia, portandolo ad ambire a nuovi progetti e a dare una brusca impennata alla sua carriera.

L’attore turco, in effetti, è stato il primo ad ammettere quando fosse affezionato al ruolo di Can Divit, quanto questo personaggio calzasse alla perfezione con la sua personalità e gli avesse dato modo di esprimere una parte importante di sé stesso. Certo, va detto che la popolarità della soap è data anche dalla grandissima intesa con Demet Ozdemir, la protagonista che dà il volto a Sanem, con la quale si è mormorato poi di un certo flirt finito malissimo.

Mentre sta per tornare da Demet dopo anni, in occasione di un progetto molto importante, Yaman pubblica su Instagram uno scatto che lo ritrae sul set di Daydreamer, accompagnato da una frase nostalgica. La foto ha suscitato l’immediata reazione dei fan, che hanno ipotizzato che Can stia lasciando la porta aperta ad una nuova stagione della serie turca, forse proprio in occasione del suo incontro con la Ozdemir. Ma sarà veramente così? Per ora, nel futuro di Can ci sono già due importanti progetti in cantiere e sembra improbabile che l’attore decida di metterli in secondo piano per un progetto rischioso.